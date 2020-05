Come sarà questo fine settimana, l’ultimo forse prima della riapertura di quasi tutte le attività dopo due mesi di lockdown? Ce le illustra Maurizio Sabatino del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

L’estesa area di bassa pressione con il suo centro tra Spagna e Marocco, compresa tra due promontori alto-pressori, Azzorre in Atlantico e Africano sul Mediterraneo centro-orientale, continuerà a far affluire, sulle aree settentrionali del nostro Paese, aria caldo umida. L’ingresso in quota sul nord Italia, di correnti fredde, sarà responsabile di moderata instabilità. La Lombardia sarà quindi ancora soggetta a instabilità, con fenomeni precipitativi a carattere di rovescio/temporale lungo i rilievi settentrionali e di locale fenomenologia anche sulle pianure. Temporanea attenuazione dell’instabilità nella giornata di domenica.

Sabato 16 maggio 2020

Tempo Previsto: Fino alla mattinata molte nubi su Alpi e Prealpi con precipitazioni diffuse, localmente a carattere di rovescio, più concentrate su aree centro occidentali. Molto nuvoloso anche in pianura, ma generalmente asciutto e con tendenza a schiarite, specie su sud-est. Nel corso del pomeriggio alternanza di schiarite e annuvolamenti associati a brevi rovesci temporaleschi, più probabili sulle zone montuose Alpine, Prealpine e dell’Oltrepo. Aumento della nuvolosità dal tardo pomeriggio su tutta la regione con deboli precipitazioni sparse localmente a carattere di rovescio. Attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni durante le ore serali, ad esclusione dei settori orientali.

Temperature: Minime in pianura in lieve aumento e comprese tra 14/16°C. Massime in pianura in lieve diminuzione e comprese tra 21/24°C.

Domenica 17 maggio 2020

Tempo Previsto: Graduale miglioramento. Al mattino nuvoloso su settori Alpini centro-occidentali, e lungo fascia Pedemontana con sporadiche, locali precipitazioni anche a carattere di rovescio. Instabilità pomeridiana sui rilievi settentrionali associata a locali rovesci o temporali, più probabili su Orobie e Val Camonica. Irregolarmente nuvoloso con ampie schiarite su pianure, in un contesto di residua instabilità.

Temperature: Minime stazionarie. Massime in lieve aumento.

Lunedì 18 maggio 2020

Tempo Previsto: Irregolarmente nuvoloso con ampie schiarite. Al mattino nuvoloso sui rilievi alpini con possibili deboli precipitazioni sui settori nord-occidentali. Schiarite su restanti aree. Dal pomeriggio aumento dell’instabilità sui rilievi nord orientali associata a locali precipitazioni a carattere di rovescio o temporale.

Temperature: Minime comprese tra 16/18°C. Massime 26/28°C.