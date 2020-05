Festa dell’Apparizione, decisione storica: “Celebrazioni senza cena e fuochi d’artificio”

Rispetto, preghiera e sobrietà attorno a una ricorrenza tanto attesa in città. Questa l’”inevitabile” e “sentita” decisione – a causa «e a prescindere» del perdurare dell’emergenza Covid-19 – assunta dal Comitato promotore della “Festa dell’Apparizione”, a tre mesi dal 418° anniversario. Una ricorrenza molto amata dai bergamaschi, e non solo, che ogni anno, in pieno agosto, accorrono a migliaia davanti all’affresco prodigioso che da oltre quattro secoli si venera sull’altare maggiore del Santuario mariano cittadino dedicato alla Beata Vergine Addolorata.

Il Santuario situato nel quartiere storico di Santa Caterina, annoverato l’anno scorso tra i Borghi onorari più belli d’Italia, è stato scelto lunedì 9 marzo dal vescovo di Bergamo, monsignor Francesco Beschi, quale prima tappa di affidamento alla Madonna per l’emergenza in corso, ed è meta di numerosi fedeli e pellegrini anche da fuori provincia soprattutto nei giorni “dell’Apparizione” durante i quali hanno luogo, da sempre, una serie di iniziative.

Com’è noto a causa dell’emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus, che ha colpito in particolare la nostra provincia dal mese di febbraio, causando migliaia di decessi, sono state introdotte strette prescrizioni, le quali, con l’intento di limitare le occasioni di contagio, precludono ogni forma di assembramento. Tutte le manifestazioni popolari sono pertanto proibite e le stesse celebrazioni religiose soggette a forti restrizioni. Queste limitazioni saranno protratte per un tempo ancora oggi difficile da determinare.

“Pertanto, le manifestazioni pubbliche (i concerti, la cena lungo via Borgo Santa Caterina, il grande spettacolo pirotecnico e le visite culturali) tradizionalmente associate ai festeggiamenti dell’Apparizione e già programmate per il prossimo mese di agosto, non avranno luogo né saranno riadattate, a prescindere da quelle che saranno le ulteriori disposizioni” annuncia Alessandro Invernici, presidente dello speciale Comitato che fa capo alla Parrocchia di Santa Caterina.

“La nostra è una scelta inevitabile e di assoluto rispetto per le vittime, per chi ha sofferto o sta ancora lottando a causa della pandemia – sottolinea Invernici -. Siamo tutti ancora molto scossi e addolorati per quanto è accaduto in particolare a Bergamo e nella nostra provincia”.

Il Comitato dei Festeggiamenti ritiene quindi inopportuno e irrispettoso, considerate anche le attuali difficoltà sociali, domandare contributi e offerte per la copertura economica di tali manifestazioni; al riguardo ringrazia a partire dal Comune di Bergamo le istituzioni, gli sponsor e i benefattori che, prima dell’inizio della pandemia, avevano confermato il loro prezioso e costante supporto, così come l’Accademia Carrara e Atalanta B.C. Anche la tradizionale sottoscrizione a premi, dunque, verrà annullata.

“Per quanto riguarda le celebrazioni liturgiche e le manifestazioni della devozione popolare (le messe e benedizioni del settenario con rosario e predicazione, l’attesa e suggestiva processione), la Parrocchia si riserva di confermarle verso la fine di luglio, valutando le prescrizioni in vigore in quel momento sempre a causa del Coronavirus” dichiara il prevosto e rettore del Santuario, monsignor Pasquale Pezzoli.

“In questi mesi si è pregato con intensità davanti all’affresco prodigioso e all’antico simulacro dell’Addolorata, esposto eccezionalmente dall’inizio della pandemia per la preghiera personale ai piedi del presbiterio del santuario. La Madonna è stata e continua ad essere fonte di conforto e sicura consolazione per molti” racconta monsignor Pezzoli.

“Valuteremo l’opportunità e le modalità della trasmissione delle celebrazioni in streaming anche sul sito della parrocchia www.santacaterinabg.it e, sempre nei giorni del settenario ad agosto, eleveremo una preghiera speciale ai piedi dell’Addolorata per affidare alla Vergine Maria i tanti fedeli defunti, i dolori ma anche le attese e le speranze della gente”.