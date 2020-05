Eurovision Song Contest, omaggio a Bosso o Paura d’amare? La tv del 16 maggio

Per la prima serata in tv, sabato 16 maggio su RaiUno alle 20.35 sarà trasmessa in diretta “Eurovision Song Contest – Europe shine a light: accendiamo la musica”.

Una veste nuova di Eurovision Song Contest che a differenza delle consuete edizioni del programma, a causa del Covid19, quest’anno presenterà una carrellata dei 41 paesi partecipanti non in gara tra loro. Verranno trasmesse le esibizioni dei singoli pezzi, registrati direttamente nel paese di origine di ogni cantante. Portabandiera per l’Italia sarà Diodato, che parteciperà presentando la canzone vincitrice del Festival di Sanremo dal titolo ”Fai rumore”. Ancora una volta musica che unisce. In un abbraccio tutta Europa. A raccontare la Kermesse, come sempre, le voci di Flavio Insinna e Federico Russo.

Su RaiDue alle 21.05 andrà in onda una nuova puntata di “Petrolio Antivirus”, condotto da Duilio Giammaria. Un programma d’informazione costruito attraverso l’aggregazione di reportages, interviste ed approfondimenti su vari temi, con stile anche documentaristico.

Su RaiTre alle 20.30 l’appuntamento è con “Aspettando le parole – Le parole della settimana”, condotto da Massimo Gramellini. A seguire, alle 22 ci sarà la fiction “Liberi tutti”, con Giorgio Tirabassi e Anita Caprioli. Andranno in onda due episodi dal titolo “Quanto è libero un fringuello?” e “Ma la giacca la vuole tutta?”. Nel primo, Michele architetta una strategia per scrollarsi di dosso le accuse. La strategia sembra funzionare, a ore potrebbe lasciare il Nido. Chiara presenta al padre il suo “amico”.

Nel secondo, Eleonora e Riccardo in assemblea informano che il Nido ha un problema di inquinamento. Dionisotti propone di rivolgersi ad amici suoi per la bonifica e Michele deve salvare il cohousing da una brutta situazione. Michele si procura una giacca cui tiene molto e Iolde è sempre più affettuosa con lui.

Canale5 alle 21.30 riproporrà “Ciao Darwin 8 – Terre desolate”, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Su Rete4 alle 21.20 andrà in onda “Stasera Italia – Speciale Coronavirus . Week-end”.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21 c’è “Rio”; su La7 alle 21.15 “Paura d’amare”, con Michelle Pfeiffer e Al Pacino; su Rai4 alle 21 “Shine a light”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Linda”; su La5 alle 21.05 “Inga Lindstrom – Second chance”; su Iris alle 21 “Il ricatto”; e su Italia2 alle 21.15 “La città verrà distrutta all’alba”.

Rai5 alle 21.15 renderà omaggio al musicista Ezio Bosso (scomparso ieri, venerdì 15 maggio) riproponendo la serata evento di “Che storia è la Musica” del 9 giugno scorso. Un atto d’amore verso il grande repertorio classico e verso tutti coloro che lo sentono inaccessibile, con musiche dello stesso Bosso, di Ludwig van Beethoven e Giuseppe Verdi. Ospiti della serata: Luca Bizzarri, Alessandra Facchinetti, Roby Facchinetti, Andrea Lo Cicero, Nicoletta Mantovani, Enrico Mentana, Alfonso Signorini, Gino Strada, Anna Tifu, Andrea Zanotti e il Coro della Sosat.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Little Murders by Agatha Christie”. Verrà proposto l’episodio “Delitto in ospedale”: Alice Avril e Marlene guidano uno scooter e commettono un’imprudenza, che le fa cadere. Dopo l’incidente, Marlene informa i suoi superiori che Alice Avril è ricoverata in ospedale. La giovane donna è stata portata in uno strano ospedale, dove i chirurghi stanno conducendo esperimenti di trapianto cardiaco in un laboratorio segreto. Quando un paziente troppo curioso viene trovato ucciso con una siringa piantata negli occhi, Alice capisce che la sua vita è in pericolo. A causa di un errore di analisi, Laurence e Marlene credono che Alice stia per morire. Pensando che le restino solo poche settimane da vivere, Laurence rivela il suo affetto alla giornalista…

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica della fiction “Benedetti dal Signore: dove sei? / Andar per fantasmi” e su Real Time alle 21.20 il docu-reality “Vite al limite”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.