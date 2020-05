Coronavirus: Ribolla (Lega): “Dall’Irlanda ringraziamenti a medici e infermieri di Bergamo”

“Ringraziare chi ringrazia potrebbe sembrare quantomeno singolare ma credo sia doveroso far giungere una lettera di apprezzamento all’Ambasciatore irlandese a Roma per il bellissimo video realizzato da una famiglia di artisti irlandesi con il quale rendono omaggio allo staff dell’ospedale di Bergamo impegnato in questa terribile emergenza sanitaria – afferma l’onorevole della Lega Alberto Ribolla -. Un video commovente che non solo trasmette la riconoscenza e la stima nei confronti dei medici, infermieri, operatori sanitari che da mesi sono in prima linea giorno e notte negli ospedali bergamaschi ma che testimonia anche la professionalità e la passione di chi si è preso cura delle persone malate di coronavirus in una regione che è stata così gravemente colpita dall’epidemia. Un sentito ringraziamento quindi lo rivolgo io a questi artisti per questo gesto e per la bellissima poesia che ha commosso l’Irlanda e che ci rende ancora più orgogliosi della nostra sanità”.