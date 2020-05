Coronavirus: come prenotarsi per effettuare i test sierologici

Hanno preso il via nelle sedi Habilita di Zingonia, Bergamo, Osio Sotto, Sarnico, Clusone e Bonate Sotto i testi sierologici per l’individuazione degli anticorpi per Covid 19. A differenza degli cosiddetti “tamponi”, ovvero l’esame di laboratorio che serve per individuare la presenza del coronavirus all’interno delle mucose respiratorie, i test sierologici servono ad individuare tutte quelle persone che sono entrate in contatto con il virus.

Mentre i primi forniscono un’istantanea sull’infezione, i secondi “raccontano” la storia della malattia. Attraverso i test sierologici infatti è possibile andare ad individuare gli anticorpi prodotti dal nostro sistema immunitario in risposta al virus.

Per sottoporsi all’esame sierologico per la ricerca degli anticorpi per Covid19 la prenotazione è obbligatoria. È possibile effettuare il test anche su bambini a partire dai 3 anni.

È possibile prenotare l’esame sierologico nelle seguenti modalità:

– TELEFONICAMENTE al numero 035/4815719 dalle ore 9,00 alle ore 17,00 dal lunedì al venerdì.

– VIA EMAIL all’indirizzo: prenotazionisierologicicovid19@habilita.it indicando nome, cognome, data di nascita, sede di preferenza e numero di telefono

La delibera n° XI/ 3132 del 12/05/2020 di Regione Lombardia specifica che “…La positività a test sierologico con metodica CLIA o ELISA o equivalenti comporta la verifica della contagiosità mediante ricerca dell’RNA virale (tampone)”.

Il tampone oro-faringeo serve per diagnosticare la presenza del virus nell’organismo e quindi l’infezione in corso.

Habilita ha predisposto un servizio di ricerca dell’RNA virale (tampone) rivolto ai pazienti risultati positivi al test sierologico per l’individuazione di anticorpi da Covid-19, effettuato presso le sue sedi.

Nel caso in cui siate risultati positivi all’esame sierologico sarete ricontattati da un incaricato e vi verrà proposto il tampone oro-faringeo per Sars-Cov-2.

Al momento non è possibile prenotare autonomamente i tamponi.

Sarà possibile effettuare il tampone oro-faringeo esclusivamente nelle seguenti sedi:

ZINGONIA (Via Bologna 1)

SARNICO (Via P.A. Faccanoni 6)

CLUSONE (Via Zucchelli 2)

COME SI FA UN TAMPONE ORO-FARINGEO PER SARS-COV-2

Il tampone è un esame rapido (eseguito in pochi secondi) che viene effettuato inserendo nella bocca un bastoncino con una sorta di cottonfioc sull’estremità.

Il test viene eseguito esclusivamente da un infermiere.

Il tampone viene strofinato leggermente sulla mucosa dove verrà eventualmente a contatto con il virus Sars-Cov-2.

Una volta effettuato l’esame, il tampone verrà inviato al laboratorio per effettuare l’esame.

Il laboratorio dovrà confermare se il virus è presente nel faringe per mezzo di test molecolari.

Per tutte le informazioni potete consultare la il sito www.habilita.it