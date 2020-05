Coronavirus, boom del gelato delivery: nasce la consegna veloce e sicura

Dalla Bergamasca inizia la “rivoluzione” del gelato artigianale. Nasce “Pandizucchero Deliverit Plus”, servizio che consente di riceverlo a casa o in ufficio garantendo totale sicurezza, igiene e qualità.

L’iniziativa prende il via in questo periodo segnato dal Coronavirus, che ci ha costretto a modificare le abitudini per ridurre il rischio di contagio. È un servizio diverso, esclusivo, personalizzato, unico nel suo genere, che risponde all’esigenza del momento e non solo.

Messo a punto da due determinati ed esperti imprenditori bergamaschi: Ronald Tellini, maestro gelatiere titolare insieme alla famiglia dello storico chiosco “Pandizucchero” di Almè; e Paola Bellina, già responsabile della divisione trasporto ed e-commerce di Italtrans, proprietaria della società Deliverit di Calcinate, specializzata nell’esclusivo e impeccabile servizio di home delivery e di personal concierge. Tellini e Bellina, dato il successo delle richieste delivery, hanno ideato l’innovativa formula di consegna del gelato “espresso”, che viene consegnato nella destinazione desiderata.

L’iniziativa ha l’obiettivo non solo di rispondere all’esigenza del periodo, nello scrupoloso rispetto delle restringenti misure di prevenzione igienico sanitarie, ma di soddisfare gli amanti del gelato più esigenti ed i clienti digital (con transazioni rapide, protette, anche al tempo del Covid, mediante Paypal o tecnologia Contactless).

“Pandizucchero Deliverit Plus” sarà attivo da domenica 17 maggio in città, a Bergamo, e in provincia, gradualmente in tutti i comuni della Bergamasca. Per richiederlo basterà mandare una mail a plus@deliverit.it o contattare il numero 3357267649 entro le 14 di ogni giorno. Una volta effettuato l’ordine, la speciale consegna del gelato – prodotto in modo naturale e artigianale nel chiosco di Almè, famoso per le sue cremose prelibatezze – avverrà nelle ore successive in modo veloce e sicuro.

Su mezzi eleganti e refrigerati per mantenere intatte le proprietà fresche e genuine del prodotto e, non ultima, la soavità del gusto, un servizio personalizzato a “cinque stelle” che vuole fare la differenza, in totale sicurezza. Anche per il gelato “d’autore”.