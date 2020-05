Tutti i soldi del mondo, Amici Speciali o Ncis? La tv del 15 maggio

Per la prima serata in tv, venerdì 15 maggio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “Tutti i soldi del mondo”. Nel 1973 a Roma viene rapito dalla ‘ndrangheta il giovane John Paul Getty III, nipote del petroliere Jean Paul Getty, l’uomo più ricco del mondo. Mentre il nonno si rifiuta di pagare il cospicuo riscatto, la madre Gail è costretta dalle circostanze a fare squadra con Fletcher Chase, un ex negoziatore della Cia.

RaiDue alle 21.20 trasmetterà il telefilm “N.C.I.S.”, con Mark Harmon. Andrà in onda l’episodio “Game over”: la squadra dell’N.C.I.S. indaga sull’omicidio in diretta streaming di un sottufficiale della Marina, Ian Rojas, giocatore online popolare ed accanito…

RaiTre ha modificato la programmazione. Rispetto a quanto previsto inizialmente non andrà in onda il film “Euforia” ma alle 20.45 la terza rete della tv pubblica renderà omaggio al musicista Ezio Bosso (appena scomparso) riproponendo la serata evento di “Che storia è la Musica” del 9 giugno scorso. Un atto d’amore verso il grande repertorio classico e verso tutti coloro che lo sentono inaccessibile, con musiche dello stesso Bosso, di Ludwig van Beethoven e Giuseppe Verdi. Ospiti della serata: Luca Bizzarri, Alessandra Facchinetti, Roby Facchinetti, Andrea Lo Cicero, Nicoletta Mantovani, Enrico Mentana, Alfonso Signorini, Gino Strada, Anna Tifu, Andrea Zanotti e il Coro della Sosat.

Su Rete4 alle 21.25 l’appuntamento è con “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà “Amici Speciali – Con TIM Insieme per l’Italia”, nuovo format realizzato da Maria De Filippi in occasione di questa emergenza coronavirus che ha costretto i palinsesti televisivi a rivoluzionare la messa in onda dei programmi. Al termine di Amici 19 (che ha visto Gaia Gozzi vincitrice) su canale 5 sarebbe dovuta andare in onda una versione speciale del format chiamata Amici All Star. È confermata l’intenzione della conduttrice nel voler supportare da vicino la situazione che noi italiani stiamo vivendo.

Su La7 alle 21.15 l’appuntamento è con “Propaganda live”, condotto da Diego Bianchi in arte Zoro.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.30 c’è “22 minutes”; su Rai4 alle 21.20 “Identità”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “La Bonne”; su La5 alle 21.10 “Il mio grosso grasso matrimonio greco 2”; su Iris alle 20.45 “The river wild – Il fiume della paura”; e su Italia2 alle 21.15 “Animal – Il segreto della foresta”

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposta la visione del documentario “Art night – Le circostanze. Vittorio Giardino”: il mondo nel mondo dell’artista attraverso le impressioni ed i giudizi di esperti, critici letterari, scrittori, cantautori. A seguire, “Ettore Spalletti. Così com’è”: definito ‘l’artista degli artisti’, con le sue superfici monocrome, crea una spazialità profonda e immersiva.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Hawthorne – Angeli in corsia”; su Mediaset Extra alle 21.15 “Anni ’60” e su Real Time alle 21.20 “Cake Star – Pasticcerie in sfida”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.