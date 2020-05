Annunciato con un apposito intervento dal Centro Meteo Lombardo, il temporale – anzi i temporali – si è scatenato nella serata e nella notte di giovedì a Bergamo e in provincia. Vediamo se il tempo migliorerà col nuovo bollettino curato da Francesco Sudati.

ANALISI GENERALE

Dopo il transito della depressione che nella notte ha portato a un deciso peggioramento del tempo su gran parte del Nord Italia, il campo barico tende a risalire, in un contesto comunque di persistenza di instabilità, specialmente pomeridiana.

Venerdì 15 maggio 2020

Tempo Previsto: Al mattino molto nuvoloso o coperto su fascia alpina, prealpina e vicine pianure, associata a precipitazioni moderate che lungo tutta la fascia prealpina potrebbero assumere carattere di rovesci, localmente di forte intensità. Irregolarmente nuvoloso con schiarite altrove, ma non si escludono precipitazioni locali residue. Nel corso della giornata alternanza di schiarite e annuvolamenti ovunque, localmente associati a brevi rovesci, anche temporaleschi. Dal tardo pomeriggio/sera, graduale attenuazione della nuvolosità su gran parte delle zone pianeggianti.

Temperature: Minime in pianura comprese tra 13/15°C. Massime in pianura comprese tra 23/25°C.

Sabato 16 maggio 2020

Tempo Previsto: Fino alla mattinata molte nubi su Alpi e Prealpi con precipitazioni sparse, localmente a carattere di rovescio. Molto nuvoloso anche in pianura, ma generalmente asciutto e con tendenza a schiarite, specialmente lungo la bassa. Nel corso del pomeriggio alternanza di schiarite e annuvolamenti associati a brevi rovesci temporaleschi, più probabili sulle zone montuose.

Temperature: Minime in pianura in lieve aumento e comprese tra 15/17°C. Massime in pianura in lieve diminuzione e comprese tra 21/23°C.

Domenica 17 maggio 2020

Tempo Previsto: Generale miglioramento, ma con nuvolosità irregolare, più organizzata sui monti nel corso del pomeriggio, ove non si escludono locali e brevi rovesci.

Temperature: Minime stazionarie. Massime in lieve aumento.