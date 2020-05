Fermato in via Quarenghi con droga, tre cellulari e denaro: denunciato

Nell’ambito di un incremento dei servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti un equipaggio Volante della questura di Bergamo ha proceduto al controllo di G.C., cittadino della Liberia in via Quarenghi.

L’uomo alla vista della Volante ha cercato di allontanarsi ma è stato bloccato nonostante abbia opposto resistenza.

Da un immediato controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di 44 grammi di hashish già suddivisi in dosi, un sacchetto contenente 6 grammi di marijuana e una dose di cocaina, tutto occultato addosso in varie parti degli abiti indossati.

In suo possesso anche tre telefoni cellulari, di cui non ha saputo giustificare la provenienza e su cui sono in corso accertamenti per risalire ai titolari, e 120 euro frutto dell’attività di spaccio.

Il cittadino straniero è stato deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria: droga, cellulare e denaro sono stati sequestrati.