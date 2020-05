Dalmine, spaccio di cocaina segnalato dai cittadini: 39enne in manette

Un servizio mirato e pianificato dopo la segnalazione di alcuni residenti ha permesso di fermare l’illecita attività di un immigrato di origini marocchine irregolare sul territorio che da tempo aveva scelto Dalmine come piazza di spaccio.

A finire in manette è stato H.D., 39enne marocchino pluripregiudicato e irregolare sul territorio nazionale che è stato fermato dai militari in via San Francesco D’Assisi mentre cedeva una dose di cocaina a un 36enne del posto.

In suo possesso anche 120 euro che gli investigatori ritengono essere provento dell’attività illecita e pertanto posti in sequestro con la droga.

A nulla è valso il tentativo di darsi alla fuga dello spacciatore che, dopo aver posto una violenta resistenza all’arresto, è stato condotto nelle camere di sicurezza del Comando Compagnia di Treviglio dove è tutt’ora ristretto in attesa del processo con rito direttissimo in videoconferenza con l’Autorità Giudiziaria.