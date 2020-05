Una donna di 60 anni trovata senza vita in un’abitazione a Sforzatica di Dalmine e il figlio 33enne arrestato con l’accusa di averla uccisa.

Sono ancora da chiarire i contorni del presunto omicidio di venerdì mattina in via Gardenie 4. L’ipotesi è quella di una tragedia maturata tra le mura domestiche, in un contesto familiare non facile, con il ragazzo in cura per problemi psichiatrici.

di 25 Galleria fotografica Dalmine, donna senza vita in casa: arrestato il figlio









A lanciare l’allarme, intorno alle 11.30, sono stati alcuni vicini che abitano proprio nell’appartamento a fianco, allarmati per le urla confusionarie che provenivano dalla casa.