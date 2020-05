Da Seriate a Treviglio, si svuotano le terapie intensive degli ospedali

Si svuotano le terapie intensive degli ospedali bergamaschi: un altro indicatore del fatto che i giorni più bui dell’epidemia sono alle spalle, anche se è proprio questo il momento di non abbassare la guardia.

All’ospedale Papa Giovanni di Bergamo sono state in terapia intensiva fino a 100 persone circa, tutte contagiate dal virus: oggi sono una trentina o poco più.

Da giovedì, invece, non ci sono pazienti Covid nelle terapie intensive delle Asst Bergamo Est e Ovest. Nelle strutture dell’azienda che fa capo all’ospedale Bolognini di Seriate, si era arrivati fino a 27 malati in rianimazione, in quella che fa capo a Treviglio 17.

All’Humanitas Gavazzeni di Bergamo si è sotto le dieci unità. Nel pieno dell’emergenza si era arrivati a 33.