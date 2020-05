Covid, a Bergamo 24 nuovi positivi: 73% degli operatori sanitari negativi al test

Ventiquattro nuove positività al Coronavirus in provincia di Bergamo venerdì 15 maggio: complessivamente siamo arrivati a 12.371.

Verso una nuova normalità: “Continuano a diminuire ricoverati e terapie intensive – spiega l’assessore Pietro Foroni – Il complesso della situazione è positivo, ci spinge ad affrontare con coraggio e responsabilità la fase 2″.

L’attesa è tutta su lunedì 18 maggio: il presidente Fontana anche venerdì è stato in collegamento col premier Conte e i ministri Boccia e Speranza, alla ricerca delle linee guida per eventuali riaperture.

“Paradossale che non si sappia ancora – evidenzia Foroni – Noi abbiamo cercato di aprire il più possibile, nelle condizioni di sicurezza: ma queste ce le deve indicare il Governo. Quello è il presupposto fondamentale ma ancora il Governo non ci ha dato segnali: una verifica ancora in corso e speriamo che entro la fine della giornata si possano definire i punti in sospeso perchè molte attività lombarde sono ancora in dubbio. Ci servono linee guide che, alle 17.45 dei venerdì, ancora non ci sono”.

Aumentano i guariti, 3.808 in più, ma i decessi sono ancora alti: un doloroso +115 nelle ultime 24 ore. Calano sempre i ricoverati, in terapia intensiva e in altri reparti, rispettivamente -21 e -113.

Nel pomeriggio di venerdì l’assessore al Welfare Giulio Gallera ha fornito anche i numeri delle analisi sierologiche, quasi 80mila effettuate o prenotate a cittadini in quarantena fiduciaria e agli operatori sanitari su disposizione delle Ats e delle Asst della Lombardia.

“Gli esiti dei prelievi ematici per l’individuazione degli anticorpi neutralizzanti – sottolinea Gallera – delineano una situazione ben definita. Fra i soggetti in quarantena la media regionale delle positività si attesta al 42,1% su 19.405 test processati, con punte del 60 nella zona di Seriate, del 55 nel bresciano e del 47 nell’area afferente all’ASST di Crema. Fra gli operatori sanitari il numero dei casi positivi si attesta sul valore medio del 13,6% su base regionale, con oscillazioni strettamente correlate alla diffusione geografica della pandemia. L’aggiornamento settimanale dei dati, secondo gli esperti, conferma la bontà e l’efficacia delle misure messe in atto da Regione Lombardia”.

A seguito di positività accertata attraverso il test sierologico, viene disposta l’effettuazione del tampone: “I prelievi proseguono in modo incessante, abbiamo già consegnato 200.000 kit alle aziende sanitarie e ai laboratori di riferimento. Dopo medici e infermieri, nei prossimi giorni inizieremo ad eseguire i test agli esponenti delle Forze dell’Ordine”.

Gli esiti dei soggetti in quarantena fiduciaria per Ats a Bergamo: 5.895 test effettuati, di cui 3.028 positivi (51,4%), 2.626 negativi (44,5%) e 241 dubbi (4,1%).

Gli esiti degli operatori sanitari Ats Bergamo: 6.615 test effettuati, di cui 15.95 positivi (24,1%), 4.387 negativi (73,1%) e 183 dubbi (2,8%).

Tutti i dati di venerdì 15 maggio

– i tamponi effettuati: 550.405 (+12.162)

ieri: 538.243 (+14.080)

l’altro ieri: 524.163 (+10.919)

– i casi positivi sono: 84.119 (+299)

ieri: 83.820 (+522)

l’altro ieri: 83.298 (+394)

– i guariti 33.817 (+3.808)

ieri: 30.009 (+653)

l’altro ieri: 29.356 (+1.113)

– in terapia intensiva: 276 (-21)

ieri: 297 (-10)

l’altro ieri: 307 (-15)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 4.705 (-113)

ieri: 4.818 (-189)

l’altro ieri: 5.007 (-215)

– i decessi: 15.411 (+115)

ieri: 15.296 (+111)

l’altro ieri: 15.185 (+69)

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni:

MI: 21.966 (+66) di cui 9.281 (+30) a Milano citta’

ieri: 21.900 (+169) di cui 9.251 (+66) a Milano citta’

l’altro ieri: 21.731 (+105) di cui 9.185 (+63) a Milano citta’

BG: 12.371 (+24)

ieri: 12.347 (+29)

l’altro ieri: 12.318 (+24)

BS: 14.008 (+60)

ieri: 13.948 (+106)

l’altro ieri: 13.842 (+94)

CO: 3.612 (+14)

ieri: 3.598 (+42)

l’altro ieri: 3.556 (+10)

CR: 6.303 (+18)

ieri: 6.285 (+12)

l’altro ieri: 6.273 (+18)

LC: 2.616 (+17)

ieri: 2.599 (+16)

l’altro ieri: 2.583 (+22)

LO: 3.325 (+12)

ieri: 3.313 (+12)

l’altro ieri: 3.301 (+8)

MN: 3.281 (+6)

ieri: 3.275 (+9)

l’altro ieri: 3.266 (+11)

MB: 5.219 (+37)

ieri: 5.182 (+41)

l’altro ieri: 5.141 (+29)

PV: 4.919 (+23)

ieri: 4.896 (+47)

l’altro ieri: 4.849 (+29)

SO: 1.339 (+1)

ieri: 1.338 (+17)

l’altro ieri: 1.321 (+4)

VA: 3.335 (+13)

ieri: 3.322 (+20)

l’altro ieri: 3.302 (+29)

e 1.825 in corso di verifica.