Boltiere: al via la sanificazione dei locali comunali

Con il Decreto Legge numero 18/2020 del 17 marzo scorso, contenente misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale, sono stati previsti fondi a favore degli Enti da poter utilizzare a fini di sanificazione degli immobili pubblici.

Per il Comune di Boltiere sono stati messi a disposizione 14.230,38 euro i quali sono stati destinati alla sanificazione di Municipio, centro civico, palestra comunale e mensa scolastica, all’acquisto di attrezzature per sanificazione ed all’acquisto di materiale D.P.I.

In dettaglio l’amministrazione comunale di Boltiere ha deciso di ripartire nel seguente modo i fondi messi in campo.

8.500 euro sono stati stanziati per il servizio di sanificazione dei locali. In tempi diversi verranno sanificati tutti i locali del municipio: piano terra, primo piano, piano interrato, magazzino ed archivio. Il centro civico Aldo Moro ed in particolar modo la Biblioteca Anna Frank, la varie sale dedicate alla associazioni, l’auditorium e la sede della Polizia Locale, la Palestra Comunale Azzurri d’Italia ed infine la mensa scolastica.

2.500 euro verranno dedicati all’acquisto di attrezzature per la sanificazione. In particolare verranno acquistati due ozonizzatori. Generatori di ozono ideali per la sanificazione degli ambienti, non rilascianti residui tossici nell’aria e che non si avvalgono di detergenti chimici.

Infine 3.230,38 euro saranno spesi per l’acquisto di materiale di consumo per la sanificazione, come gel igienizzante per le mani, mascherine e D.P.I. vari.

Ricordiamo che i locali scolastici non sono stati compresi in queste sanificazioni, in quanto sono stati previsti dal Governo altri fondi direttamente in capo agli istituti scolastici.

