Bergamo e Brescia insieme dopo l’emergenza: si candidano a diventare capitale della cultura

Bergamo e Brescia, la Città dei Mille e la Leonessa d'Italia, si candidano insieme a diventare Capitale italiana della cultura in vista dell'anno 2023. Una decisione simbolica, presa durante uno dei momenti più bui della loro storia. Lo hanno annunciato venerdì 15 maggio i sindaci di Bergamo Giorgio Gori e Brescia Emilio Del Bono, con i rispettivi assessori alla cultura Nadia Ghisalberti e Laura Castelletti.

Le due città, gravemente colpite dal coronavirus, intendono lanciare un'alleanza che parte dalla cultura per diventare simbolo di rinascita e ripartenza. "L'idea di lavorare ad un progetto comune è partita da Brescia - ha ammesso il sindaco Gori - e l'abbiamo accolta in mezzo secondo". I tragici fatti degli ultimi mesi hanno comportato la sospensione di quasi tutte le attività, imponendo una serie riflessione sul come e cosa significherà "fare cultura" nei prossimi anni. "Bergamo aveva in programma la mostra dedicata a Peterzano e stava lavorando alla riapertura del teatro Donizetti - ha portato come esempio il sindaco -. Ora dobbiamo cominciare a riaccenedere il motore e questo è un settore sul quale vogliamo puntare".

#Bergamo e #Brescia lanciano, insieme, la propria candidatura a Capitale italiana della Cultura 2023.

Le città più ferite dall’epidemia si prendono per mano e scommettono sulla cultura per la loro rinascita. Un messaggio di fiducia che vorremmo condividere con tutto il Paese. pic.twitter.com/9xMyFvYHZC — Giorgio Gori (@giorgio_gori) May 15, 2020

"In questi momenti è necessario progettare il futuro, darsi un obiettivo strategico - ha spiegato il collega Del Bono, che per primo ha preso la parola -. I nostri territori escono da mesi difficili, di grande sofferenza e dolore, per questo abbiamo scelto di annunciare adesso un cammino e un progetto condivisi".

Il programma del 2020 avrebbe visto Parma Capitale italiana della cultura, ma è stato slittato di un anno a causa dell'epidemia: per questa ragione Bergamo e Brescia puntano all'edizione 2023. Al dossier per la candidatura lavoreranno in stretta sinergia gli assessori alla cultura Ghisalberti e Castelletti, mentre il progetto ha già definito una partnership importante con il gruppo Ubi Banca.