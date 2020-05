Alzano, allagamenti e dissesti dopo la bomba d’acqua: “Prudenza”

Il Comune di Alzano Lombardo invita alla prudenza dopo le forti ed intense piogge che nella notte tra giovedì 14 e venerdì 15 maggio hanno creato allagamenti e dissesti soprattutto nella valle della Nesa.

In via dei Corni è stato divelto un tratto di asfalto, probabilmente a causa dell’otturazione del tombotto che ha causato il riversamento delle acque su via Meer. L’amministrazione fa sapere che sono già stati avviati i lavori di sistemazione.

Problemi anche in via Ghilardi, via Grumello e via Grumasone, oltre a detriti e fango lungo la strada del Monte di Nese e Olera.

A tenere monitorata la situazione ci sono polizia locale, tecnici comunali, protezione civile e operai.

“Chiediamo massima prudenza sulle strade e velocità moderate, soprattutto lungo le strade montane – spiega il Comune -. Chiediamo di segnalare immediatamente eventuali dissesti o pericoli alla polizia locale 340/063.0110 o 340/063.0111 o al 112”.