Al via raccolta fondi a sostegno della Croce Azzurra di Almenno San Salvatore

Al via la campagna di raccolta fondi “Aiutiamo chi ci aiuta” a favore della Croce Azzurra di Almenno San

Salvatore.

La finalità precisa di questa importante raccolta fondi è rivolta all’acquisto di materiale (mascherine, altri dispositivi di protezione, detergenti, sanificanti, ecc.) necessario a fronteggiare l’emergenza Covid-19 e a contribuire all’acquisto di una nuova ambulanza di cui necessiterà presto la Croce Azzurra.

La raccolta sarà effettuate tramite il portale La Rete del Dono al seguente indirizzo: https://www.retedeldono.it/it/progetti/pro-loco-almenno-san-bartolomeo/aiutiamo-chi-ci-aiuta

A occuparsi e a gestire la raccolta fondi sarà la Pro Loco Almenno San Bartolomeo.

Alla raccolta possono contribuire tutti: privati, aziende, enti a cui sarà garantita:

– Assoluta trasparenza, tutte le donazioni sono pubblicate e visibili sul sito della Rete del Dono (chiaramente

consentito anonimato a chi lo preferisca)

– Detraibilità fiscale della donazione ad ogni donatore da parte di La Rete del Dono

– Possibilità di avere una targa con il proprio nome, nome ente, nome azienda sulla nuova ambulanza

L’obiettivo della raccolta è di 50.000 euro.

La Croce Azzurra è un’associazione di volontariato creata 1986 ad Almenno S.S., via via cresciuta sempre di più che oggi opera in tutti i Comuni della Valle Imagna: Almenno San Bartolomeo, Almenno San Salvatore, Bedulita, Berbenno, Brumano, Capizzone, Corna Imagna, Costa Valle Imagna, Fuipiano Valle Imagna, Locatello, Palazzago, Roncola, Rota d’Imagna, Sant’Omobono Terme, Strozza. Valle Brembana: Almè, Costa Serina, Dossena, Foppolo, Gerosa, Lenna, Mezzoldo, Piazza Brembana, Ponteranica, San Giovanni Bianco, San Pellegrino, Sedrina, Serina, Sorisole, Clanezzo, Villa d’Almè, Zogno. Isola Bergamasca: Ambivere, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Bottanuco, Brembate di Sopra, Brembate, Calusco d’Adda, Capriate San Gervasio, Carvico, Chignolo d’Isola, Filago, Madone, Mapello, Medolago, Ponte San Pietro, Presezzo, Solza, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Suisio, Terno d’Isola, Villa d’Adda.

L’obiettivo della cifra da raggiungere è molto ambizioso ma se ognuno di noi farà la sua parte, non impiegheremo molto nel raggiungerla Insieme, facendo appello a tutte queste grandi comunità.

Per avere ulteriori informazioni accedere alla pagina Facebook della Pro Loco Almenno San Bartolomeo.