Di prima mattina il sole fa capolino a Bergamo e in provincia. Durerà? Risponde il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Maurizio Sabatino

ANALISI GENERALE

Il profondo minimo pressorio presente sulla penisola iberica continuerà a far affluire sul nord Italia umide correnti meridionali, mentre sulle regioni meridionali, la presenza di un robusto campo altopressorio, porterà aria subtropicale continentale, facendo registrare valori di temperatura oltre la media del periodo. In Lombardia permane fase instabile. Un vortice di bassa pressione, isolatosi dall’area depressionaria iberica, in avvicinamento alla nostra regione, farà flettere, nella ore serali della giornata, il valore di pressione con conseguente forte instabilità, responsabile di locali fenomeni precipitativi, intensi su aree centro occidentali della regione.

Giovedì 14 maggio 2020

Tempo Previsto: Temporanea generale diradazione della nuvolosità su tutta la regione durante le ore centrali della giornata. Nuovo impulso instabile con aumento della nuvolosità dal pomeriggio lungo tutta la fascia Alpina, Prealpina e settori centro occidentali della pianura. Fenomeni precipitativi che dalla serata, assumeranno localmente caratteristiche di rovescio o temporale di forte intensità. Precipitazioni diffuse localmente temporalesche, perdureranno durante la notte, lungo le aree settentrionali e di media pianura.

Temperature: Minime in pianura comprese tra 14/16°C. Massime in pianura comprese tra 22/25°C.

Venerdì 15 maggio 2020

Tempo Previsto: Al mattino molto nuvoloso su fascia Alpina, Prealpina e vicine pianure occidentali, associata a precipitazioni moderate che lungo tutta la fascia Prealpina, potrebbero assumere carattere di rovesci, localmente di forte intensità. Irregolarmente nuvoloso con schiarite lungo le aree meridionali. Dal tardo pomeriggio/sera, graduale attenuazione della nuvolosità su gran parte della regione. Residua instabilità sulle aree settentrionali e centrali della regione potrebbe dare luogo a locali e temporanee precipitazioni.

Temperature: Minime in pianura comprese tra 14/16°C. Massime in pianura comprese tra 21/23°C.

Sabato 16 maggio 2020

Tempo Previsto: Poco nuvoloso con ampie schiarite su aree centro meridionali. Nuvoloso o molto nuvoloso sui settori Alpini e Prealpini con precipitazioni che dal pomeriggio interesseranno le aree più occidentali in estensione dalla serata anche alle restanti aree Alpine. Instabilità serale sui settori Prealpini bergamaschi e dell’alto Lario con probabili, locali rovesci.

Temperature: Minime in pianura comprese tra 14/16°C. Massime in pianura comprese tra 22/26°C.