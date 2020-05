Nuovo cda per Bergamonews: Berta presidente, Simona Bonaldi amministratore delegato

Come tutte le società c’è un tempo di ricambio delle cariche sociali e anche l’editrice Bergamonews ha rinnovato i propri vertici.

Il nuovo consiglio di amministrazione registra due new entry: Eleonora Doneda e Olivo Foglieni che vanno ad aggiungersi a Giorgio Berta, Simona Bonaldi, Luca Broggi, Federico Caffi, Vincenzo Carlone, Jean Pierre Farhat, Matteo Felli.

Eleonora Doneda, dopo la laurea conseguita all’Università degli Studi di Bergamo e un Master all’Università “Luigi Bocconi” di Milano in Marketing e Comunicazioni, ed esperienze in Mediamarket Spa (MediaWorld) e Leolandia, dal 2007 coordina e segue la comunicazione e il marketing della Nuova Demi Spa, società tra le principali nell’escavazione, nella produzione di aggregati e di calcestruzzo preconfezionato e nel riciclo e recupero dei materiali da costruzione.



Olivo Foglieni, classe 1961, è a capo del Gruppo Industriale FECS leader, con 6 stabilimenti in Italia e in Europa, nella raffinazione di metalli ferrosi e non trattando più del 20% dell’alluminio riciclato in Italia. È vicepresidente di Confindustria Bergamo con delega a infrastrutture, ambiente e sicurezza.

Giorgio Berta è stato confermato alla presidenza della società, mentre Simona Bonaldi è stata nominata amministratore delegato per il prossimo triennio. Per la prima volta una donna manager seguirà la società che pubblica Bergamonews.

Bonaldi vanta una vasta esperienza nel mondo imprenditoriale, dal 2004 al 2018 è stata Amministratore Delegato del Gruppo Bonaldi, importante realtà del settore automobilistico italiano, concessionaria dei marchi del Gruppo Volkswagen.

Dal 2019 è consigliere delegato dell’azienda vitivinicola Bonaldi – Cascina del Bosco Srl.

È consulente della GaMeC Galleria d’arte moderna e contemporanea di Bergamo.