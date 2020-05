Lotta al Coronavirus, il tessuto anti-virale di Albini: “Primi risultati incoraggianti”

La battaglia al Coronavirus si gioca su più fronti, tutti possono fare la loro parte. Lo sa bene l’imprenditore bergamasco Stefano Albini, presidente dello storico cotonificio della Valseriana, tra i più importanti produttori di tessuti europei.

“Abbiamo capito che l’innovazione e il trattamento chimico dei tessuti poteva dare grandi risultati della lotta al Covid – spiega in un’intervista rilasciata a ‘Il Sole 24 Ore’ -. Quella che abbiamo sviluppato sui tessuti è una formula di fissaggio che abbiamo chiamato ViroFormula. Una tecnologia che ha dimostrato di poter assicurare una protezione attiva da virus e batteri”. Un risultato che si ottiene attraverso una combinazione di elementi a base d’argento, che genera un effetto antivirale e antibatterico.

Come funziona? “In pratica – continua l’imprenditore – si sfruttano i liposomi come acceleratori per distruggere i virus in pochi istanti”. I liposomi sono i vettori che servono a trasportare il principio attivo nei tessuti. Quelli ViroFormula potrebbero essere utilizzati per la produzione di mascherine, camici, camicie, giacche e pantaloni.

“Un trattamento certificato e sicuro per le persone e l’ambiente” lo definisce Albini, sviluppato in collaborazione con un’azienda specializzata in ausiliari chimico-tessili tecnologicamente avanzati. “Al momento abbiamo prodotto diversi tessuti con questa tecnologia e stiamo completando gli ultimi test – dice sempre l’imprenditore orobico a ‘Il Sole 24 Ore’ -. I primi risultati sono molto positivi sia in termini di performance che di durata”.

L’articolo del quotidiano economico parla di una possibile svolta di tipo industriale e di prodotto per un’azienda proveniente dalle zone che hanno pagato maggiormente gli effetti dell’epidemia.