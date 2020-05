Hunger Games, Sex and the city 2 o Grey’s anatomy? La tv del 14 maggio

Per la prima serata in tv, giovedì 14 maggio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Vivi e lascia vivere”, con Elena Sofia Ricci, Antonio Gerardi e Iaja Forte. Andranno in onda due episodi: nel primo, Laura e Toni non si vedono più, ma Toni si sente male all’improvviso e Laura va a trovarlo in ospedale. Nina conosce meglio Andrea, uno strano ragazzo che vive nella casa in cui si era intrufolata con le sue amiche. Giada fa una scoperta sconvolgente e a sorpresa torna a Napoli. Ma non è sola…

Nel secondo, Laura viene messa di fronte ai suoi errori e alle sue bugie. Spalle al muro, non può fare altro che subirne le conseguenze. I figli vanno via da casa. Le amiche le voltano le spalle. Solo Toni non chiude con Laura…

Su RaiDue alle 21.20 andrà in scena lo spettacolo “Poco di Tanto”. Facciamo un salto indietro rivivendo con Maurizio Battista, tra nostalgia ed ironia, un passato che ci sembra nel contempo vicino e lontano. In questa puntata, ci tuffiamo negli anni ’60.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.25 l’appuntamento è con “Dritto e rovescio”, il talk-show condotto da Paolo Del Debbio mentre su La7 alle 21.15 c’è “Piazzapulita”, il talk-show condotto da Corrado Formigli.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Nemico Pubblico”; su Canale5 alle 21.30 “Una festa esagerata”; su Italia 1 alle 21.25 “Hunger Games – la ragazza di fuoco”; su Rai4 alle 21.20 “Cop Car”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “True Justice”; su La5 alle 21.10 “Sex and the city 2”; su Iris alle 21 “Poseidon”; e su Italia2 alle 21.15 “Scemo & più scemo”.

Spazio alla musica lirica su Rai5 alle 21 quando verrà riproposto “Don Carlo”. Dal Teatro alla Scala Don Carlo di Giuseppe Verdi. Sul podio il maestro Daniele Gatti, protagonisti sul palco Stuart Neill, Fiorenza Cedolins, Dalibor Jenis, Dolora Zajick, Ferruccio Furlanetto e Anatolij Kotscherga. La regia teatrale è affidata a Stéphane Braunschweig, regia tv a cura di Patrizia Carmine.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra alle 21.15 “Colorado” e su Real Time alle 21.20 il docu-reality “Vite al limite”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.