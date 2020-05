Horror Vacui: arte e riflessione sulle paure

Ho sempre vissuto l’arte come una disciplina che, per manifestarsi in tutta la sua grandezza, avesse bisogno di essere applicata alla realtà intorno a noi.

Una pratica fuori dal tempo e dallo spazio, sciolta dai vincoli che da sempre rendono l’uomo umano e lo costringono a realizzarsi all’interno della scena teatrale che gli è stata concessa.

C’è questo filo rosso che collega noi uomini, fin dall’antichità, ed è l’espressione artistica: la nostra natura umana, finita e problematizzata, emerge da ciò che nel tempo abbiamo creato perché spinti da una necessità rispetto alla quale ci sentiamo subordinati.

L’arte diventa uno spunto per riflettere sui sentimenti che spesso ci immobilizzano e che ci forzano a credere di essere diversi o sbagliati; uno spunto per ridimensionare i nostri timori e per imparare a conoscerli.

La prima volta che ho sentito parlare di Horror Vacui (letteralmente terrore del vuoto) stavo studiando arte a scuola e ciò che mi stupii fu che, per la prima volta, mi veniva semplice associare un procedimento artistico ad un sentimento umano. La Paura prendeva forma sotto ai miei occhi e si trasformava in una tendenza artistica.

L’arte barbarica e quella romana ne sono probabilmente gli esempi più famosi: i sarcofagi di allora vengono decorati in modo che nessuno spazio rimanga vuoto e che ogni angolo sia riempito di quell’arte che è fondamentalmente presenza umana.

In questo senso artisti moderni come Keith Haring potrebbero essere visti come eredi di questa tendenza artistica, o fobia.

Ciò che mi interessa non è indagare il sentimento dell’artista, ma la riflessione che nasce dal sentimento che provo mentre osservo e conosco certi prodotti artistici.

Cosa è la paura del vuoto?

La paura di rimanere soli, la paura dell’ignoto, la paura della nostra piccolezza ed ininfluenza.

Oggi è ancora possibile avere paura del vuoto?

Siamo continuamente collegati e presenti, riempiti di beni non necessari alla nostra esistenza.

Non è forse la pienezza a rappresentare il vero vuoto intellettuale?

Certe volte mi sembra che sia molto più pericoloso il “pieno”.

L’essere continuamente bombardati da notizie, amicizie, impegni, sentimenti.

Forse nel tempo le paure che ci affliggono cambiano, pur rimanendo sempre le stesse. Non voglio sentirmi sola, ma mi spaventa di più la costante occupazione volta all’annullamento della coscienza. Il vuoto fa paura, il pieno è più comodo. Ma, a lungo andare, quale dei due è più dannoso?

La solitudine e il vuoto spaventano, ma sembrano una valida alternativa alla pienezza, alla collaborazione che mettono in atto sentimenti ostili agli organismi umani, sentimenti che ci riempiono fino a renderci bulimici del sentimento e della riflessione