Da venerdì mattina tutti i bambini dai 3 ai 12 anni della città di Bergamo riceveranno, direttamente a casa, una mascherina personalizzata con disegni pensati proprio per loro: è un regalo del Comune di Bergamo, che nei giorni scorsi ha acquistato da un’azienda specializzata di Pesaro 12mila mascherine per i più piccoli.

Le mascherine per i bambini bergamaschi sono personalizzate con disegni adeguati a seconda della fascia di età e con un logo indicato dal Comune. Ovviamente sono anche di diverse misure, per tutte le età, appunto dai 3 ai 12 anni.

“Abbiamo pensato – spiegano il sindaco Giorgio Gori e l’assessore all’Istruzione Loredana Poli nella lettera allegata alle mascherine – di regalarvi una mascherina in tessuto, lavabile e riutilizzabile. Ricordiamo che per i bambini fino a 5 anni non è obbligatorio indossare la mascherina, ma ci possono essere situazioni nelle quali indossarla, anche per poco tempo, può essere utile. Per tutti gli altri, è obbligatorio coprire naso e bocca quando si esce e specialmente se si incontrano altre persone”.