Stanotte al museo egizio, Sister Act o Star Wars? La tv del 13 maggio

Per la prima serata in tv, mercoledì 13 maggio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Stanotte a…”. Alberto Angela condurrà alla scoperta del museo egizio: è notte, le sale sono sgombre da turisti e da curiosi; i capolavori dell’antico Egitto emergono uno dopo l’altro e si lasciano ammirare in tutto il loro splendore. Il conduttore sarà l’occhio del pubblico, e lo guiderà tra gigantesche statue di sfingi e faraoni, in una ricca tomba e all’interno di un tempio nubiano ricostruito pezzo per pezzo nel museo.

Con la complicità del direttore del Museo Christian Greco, e un gruppo di ricercatori al lavoro anche di notte, si potranno osservare, in un laboratorio che ricorda quelli della polizia scientifica, particolari inconsueti della vita quotidiana degli Egizi, come le parrucche, le vesti pieghettate, i sandali infradito, il trucco per il viso e per gli occhi e soprattutto gioielli e amuleti.

Sarà inoltre possibile leggere i papiri che hanno affascinato Jean François Champollion, di cui i telespettatori vedranno l’ombra nel museo e ascolteranno le impressioni sulle collezioni torinesi.

Grazie alla collaborazione del Direttore e degli Allievi del Teatro Stabile di Torino sarà anche possibile incontrare l’archeologo Schiaparelli, la regina Nefertari, e una giovane acrobata che farà rivivere il salto di una danzatrice immortalato su uno dei reperti più famosi del Museo Egizio, da un anonimo artista.

Chi dice Egitto dice mummie, e a Torino ce ne sono alcune davvero singolari.

In questo viaggio Alberto Angela non sarà da solo. Di volta in volta sarà affiancato da personaggi che illustrano il nome italiano nel mondo: il navigatore Giovanni Soldini che parlerà delle imbarcazioni degli Egizi; il matematico Piergiorgio Odifreddi che racconterà la nascita della matematica e della geometria; la costumista premio Oscar Gabriella Pescucci che farà osservare le molte singolarità dell’abbigliamento, la storica Eva Cantarella che parlerà di amore e sesso nell’antico Egitto; il Maestro Riccardo Muti, il direttore d’orchestra italiano più famoso al mondo, che racconterà la straordinaria storia dell’Aida; il Prof. Umberto Veronesi che partendo dal sogno della vita eterna degli Egizi, suggerirà come invecchiare nel modo migliore.

Ad accompagnare la notte, le note di Giuseppe Verdi dall’Aida, rielaborate per un quintetto di giovani musicisti, risuoneranno nelle sale del museo risvegliando antiche sonorità, ambienti arcaici, imitando l’opera lirica nelle sue ambientazioni “egizie”.

Tutto sotto gli occhi attenti di un vigilante speciale, un ospite d’eccezione, l’attore Alessio Boni.

Canale5 alle 21.30 riproporrà “Tu si que vales”, condotto da Belen Rodriguez

Su RaiDue alle 21.20 verrà proposto il film “Sister Act”. Deloris fa la cantante in un casinò di Las Vegas. Una sera assiste casualmente a un omicidio compiuto dal suo amante, il boss Vince La Rocca: diventa così una pericolosa testimone. La polizia, per salvaguardarne l’incolumità in vista della testimonianza al processo, la induce a nascondersi in un convento di suore. Deloris sconvolgerà (a fin di bene) la vita dell’austero luogo e le “sorelle” sapranno aiutarla contro i killer che l’hanno nel frattempo scovata.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 “Sleepers”; su Italia1 alle 21.30 c’è “Rogue one – A Star Wars story”; su La7 alle 21.15 “The Constant Gardener – La cospirazione; su Rai4 alle 21.20 “Le colline hanno gli occhi”; su La7D alle 21.30 “Agnese di Dio”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Air collision”; su La5 alle 21.05 “Bridget Jones’s baby”; su Iris alle 21 “Black mass: l’ultimo gangster”; e su Italia2 alle 21.15 “Lupin – Una cascata di diamanti”.

Su Rai5 alle 21.15 “Trittico di Puccini (Teatro alla Scala)”, messo in scena da Luca Ronconi nel 2008 e diretto dal maestro Riccardo Chailly. Nel cast Juan Pons, Miroslav Dvorsky (Il tabarro), Barbara Frittoli e Mariana Lipovsek (Suor Angelica), Leon Nucci, Nino Machaidze e Vittorio Grigolo (Gianni Schicchi). Regia tv di Emanuele Garofalo.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 “Le Iene show” e su Real Time alle 21.20 “Malati di pulito”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.