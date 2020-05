Mercoledì 13 maggio dalle 18.15 alle 19 sulla pagina Facebook e sul canale Youtube delle Acli di Bergamo è previsto il nuovo appuntamento del ciclo d’incontri online “Un nuovo inizio”, il live streaming delle Acli di Bergamo per immaginare gli scenari dopo l’emergenza. Un percorso di conversazioni con un ospite di volta in volta diverso, per tentare di rispondere a due domande: “Come ci sta cambiando il virus? Come saremo cambiati dopo il virus?”.

L’ospite di questa settimana sarà Johnny Dotti per un incontro dal titolo “Ripartiamo dal welfare. Perché lo stato sociale non è un bene negoziabile”.

Imprenditore sociale, pedagogista e docente all’Università Cattolica di Milano. Presidente di “È.ONE – abitarègenerativo”, amministratore delegato di «ON impresa sociale» e già consigliere delegato e presidente di Cgm e di Welfare Italia, ha pubblicato diversi libri. Tra questi, anche “Educare è roba seria” e “La vita dentro la morte”.

