Rinviata al 2021 la “2 Giorni Internazionale di Vertova”

Sarà necessario attendere ancora un anno per vedere gli atleti sfidarsi lungo le strade della Media Valle Seriana.

A causa dell’emergenza Coronavirus i membri dell’Uc San MarcoVertova hanno deciso di rinviare al 2021 la 2 Giorni Internazionale Juniores di Vertova, classica del calendario bergamasco dedicata agli Juniores.

Le difficoltà causate dall’epidemia e l’incertezza sul futuro che vige in una delle aree più colpite del paese hanno spinto gli organizzatori a riprogrammare la competizione che avrebbe festeggiato la 50esima edizione del Trofeo Paganessi.

“La nostra manifestazione ha una lunga tradizione e una storia gloriosa, non è stato semplice prendere questa decisione, ma crediamo che in questo momento sia la scelta più opportuna rimandare all’anno prossimo l’evento. La nostra terra è stata profondamente segnata da questa pandemia di Coronavirus. La nostra gente sta ancora soffrendo, le aziende sono in difficoltà e, al momento, non ci sono certezze sull’evolversi della malattia e sulle condizioni in cui potremo e dovremo organizzare una gara internazionale come la nostra, che ogni anno richiama centinaia di persone e di giovani provenienti da tutta Europa e da tutto il mondo – ha spiegato Alberto Magni, presidente della società orobica -. Anche le istituzioni in questo momento non ci possono dare risposte certe e come organizzazione non ci sembra opportuno in questo momento andare a creare loro ulteriori disagi. Il virus purtroppo si è portato via in queste settimane anche alcune persone che erano vicine alla nostra organizzazione e quindi ci vorrà del tempo per riorganizzarsi e provare a ripartire con maggiore serenità e nuovo entusiasmo che al momento non ci sono”.

L’ultimo nome presente nell’albo d’oro della competizione rimarrà quindi quello del danese Frederik Wandahl che si aggiudicò la maglia ciclamino al termine di una due giorni caratterizzata dai successi parziali di Tomas Trainini e Sergio Meris (Team LVF).