L’Armani/Ristorante di New York fornirà pasti per i più bisognosi

L’Armani/Ristorante di New York entra a far parte della rete di ristoranti partner di Food1st, la fondazione senza scopo di lucro lanciata ad aprile da SL Green per affrontare la crisi alimentare in corso a New York e fornire pasti ai lavoratori che combattono in prima linea la pandemia Covid-19 e ad altri newyorkesi bisognosi.

“Sono felice di collaborare con SL Green e lo Chef Boulud in questa importante iniziativa. Grazie a Food1st possiamo offrire il nostro aiuto a New York in questo momento di bisogno”, ha dichiarato Giorgio Armani. “Mentre questa situazione critica continua ad esacerbare la crisi alimentare in corso e minaccia di estromettere dal mercato un gran numero di ristoranti, è incredibile vedere tante persone collaborare per creare un impatto positivo”.

Nel contesto delle iniziative benefiche dei ristoranti Armani, si inserisce anche la prima cena di raccolta fondi a domicilio promossa dall’Emporio Armani Ristorante di Bologna in favore di Antoniano per sostenere le famiglie più colpire dall’emergenza sanitaria e sociale.

Con il contributo di Galleria Cavour Green, Banca di Bologna e Cantina Paltrinieri, venerdì 15 maggio l’Emporio Armani Ristorante preparerà e consegnerà a domicilio una cena di alta gastronomia per raccogliere fondi e aiutare le persone più fragili in questo difficile periodo.