Edilizia, rispetto delle tempistiche e certezza dei costi: la soluzione dei prefabbricati

L’emergenza sanitaria in corso ha modificato anche i processi e le attività del mondo dell’edilizia, immobilizzando per settimane l’intero comparto, chiudendo cicli produttivi, cantieri e trasporti. È il momento di rialzare la testa e tornare gradualmente alla normalità.

La sfida è quella di tornare a costruire edifici efficienti con tempi e costi certi. Il settore dell’edilizia è e resterà primario e trainante per la ripresa economica, ma la riapertura è fatta di nuove regole per la gestione in sicurezza, presidi sanitari dedicati per ogni cantiere, lavoro scaglionato per tutti gli operatori della filiera.

Ai posti di blocco della fase 2 dell’emergenza Covid-19, la corsa dei lavori sembra partire a rilento, i tempi si allungheranno a favore della salute di tutti coloro che operano in cantiere. Come ottenere un risparmio in termini di tempo e costi, sempre nel rispetto dei protocolli nazionali? La prefabbricazione è la risposta a cui rivolgersi per gli imprenditori che vorranno riprendere con rapidità le proprie attività. Magnetti Building, azienda di riferimento nel settore della prefabbricazione, ha tutte le carte in regola per farlo ed è pronta ad affiancare i propri clienti in questa missione, fornendo le competenze necessarie per affrontarla e portarla a termine.

“Davanti a questa situazione complessa, reagiamo pensando al futuro, il nostro e quello dei nostri clienti. Oggi la ripresa per noi non è solamente attenta alla gestione economica, ma è soprattutto una riaffermazione della nostra voglia di essere sempre vicini al cliente, attraverso soluzioni che siano vantaggiose in termini di risparmio di tempo e denaro – afferma Alessandro Bestetti, Direttore Commerciale di Magnetti Building –. Con la prefabbricazione, possiamo garantire tempi certi, l’adattabilità del progetto in corso d’opera, l’eccellenza dei materiali, la massima funzionalità degli spazi e la durabilità”.

A partire dal prefabbricato prefinito in calcestruzzo, cuore del suo sistema costruttivo, Magnetti Building ha integrato progettualità e capacità operativa per fornire soluzioni complete, chiavi in mano, a ridotto impatto ambientale: centri per la logistica, edifici con destinazione industriale e commerciale, strutture alberghiere e ricettive. Soluzioni studiate al centimetro, adatte anche ad architetture più complesse, a edifici nuovi ma anche a strutture già esistenti che necessitano di una riqualificazione.

Esempio concreto del nuovo settore dedicato alla Riqualificazione e Recupero di edifici esistenti, è il progetto Superstudio Maxi di via Famagosta, nuova metamorfosi che si inserisce nel processo di valorizzazione e rigenerazione delle periferie promosso dal Comune di Milano.

Dalla demolizione e smaltimento alle analisi preliminari sulla struttura, dalle opere di consolidamento delle fondazione fino alla realizzazione della nuova copertura e di tutto l’involucro esterno e poi ancora, pavimenti, serramenti, finiture interne, piazzali esterni, fognature: tutto è stato valutato e studiato da Magnetti Building con l’obiettivo di ottimizzare l’avanzamento delle opere nel rispetto dei tempi concordati. Per essere operativi e pronti nel rispettare le strette tempistiche di realizzazione, sono state fatte, e sono ancora in corso, continue riunioni organizzative con il team operativo, sotto la supervisione del gruppo di lavoro dello studio di progettazione CIBIN Studio7.

Per Magnetti Building costruire responsabilmente significa mettere passione, partecipazione e buon senso in ogni fase e ambito delle lavorazioni, dalla progettazione in ufficio all’installazione in cantiere, nel rispetto delle persone, della società e dell’ambiente Il suo obiettivo? Realizzare edifici sicuri, funzionali e confortevoli, caratterizzati dalla massima costanza qualitativa e durabilità, ma anche di un notevole risparmio tempistico ed economico.

www.magnettibuilding.it

MAGNETTI BUILDING

Da 200 anni l’edilizia è nel DNA di Magnetti Building, azienda specializzata nel settore della prefabbricazione, che nel tempo è riuscita a crescere e sviluppare tecnologie, perfezionare processi, esplorare nuovi settori e ampliare il proprio raggio d’azione. A partire dal prefabbricato prefinito in calcestruzzo, cuore del suo sistema costruttivo, Magnetti Building ha integrato progettualità e capacità operativa per fornire soluzioni complete, chiavi in mano, a ridotto impatto ambientale: centri per la logistica, edifici con destinazione industriale e commerciale, strutture alberghiere e ricettive. Punto di forza è poi la tensione innovativa dell’azienda, sempre attenta all’evoluzione del mercato, dei materiali e delle loro applicazioni, per portare nuova competenza anche negli ambiti emergenti della prefabbricazione, come il settore della riqualificazione e dei componenti su misura per l’edilizia e l’architettura moderna.

Il fatturato consolidato è pari a 50 milioni di euro, 200 gli addetti per 24 milioni di mq di superfici realizzate: il miglior biglietto da visita per Magnetti Building.