Col virus devo lasciarti in anticipo, Bergamo, ma non è addio

Dopo due mesi di quarantena ti ritrovi a dover prendere delle decisioni legate alle numerose spese da dover sostenere: tra queste una molto sofferta, lo sgombero della mia stanza a Bergamo. Nei progetti per il futuro era previsto al termine della triennale, ma nella realtà è avvenuto non appena è stato possibile muoversi al di fuori del proprio comune di residenza.

E così mercoledì scorso, il 6 maggio, sono partita dalla Valtellina per raggiungere Bergamo e oltre alle borse e scatole da riempire con me c’erano dei compagni di viaggio insoliti: l’autocertificazione, la mascherina, i guanti e del gel disinfettante.

Pian piano che passavano le ore la macchina si riempiva sempre di più e riponendo vestiti, libri, peluche tra gli scatoloni ripensavo a questa mia avventura, l’andare a vivere da sola e a quante cose ho imparato e scoperto anche di me stessa.

Per aiutarmi è venuto anche mio papà e lui probabilmente non lo sa ma è stato fondamentale, con una persona accanto tutto fa un po’ meno male, perché quando dalla macchina vedi il cartello “Ospedale Papa Giovanni XXIII” ti vengono i brividi, non puoi non pensare a tutto ciò che è successo qui, a chi sta ancora lottando e a chi purtroppo non c’è più.

Durante il viaggio di ritorno a casa ho scritto questo pensiero e vorrei condividerlo con voi tutti fuorisede e non, non è un addio ma un arrivederci Bergamo.

“Ti ho vista per la prima volta dal finestrino del treno con una vecchia playlist malinconica e una valigia fin troppo pesante

Ti ho vista alle sei e mezza del mattino, mentre ancora dormi aspettando che il sole splenda sulle Mura

Ti ho vista dalla finestra di camera mia cambiare colore e con qualche gru in più sullo sfondo

Ti ho vista attraverso il piazzale dell’università fra lezioni, esami e i “a domani”

Ti ho vista con una birra in mano passeggiando per le vie di Città Alta

Ti ho vista attraverso gli occhi di due bambini che giocano spensierati in Piazza Vecchia

Ti ho vista tra un panino al cioccolato e una polenta e osei mentre vola l’ennesimo aereo sopra la mia testa

Ti ho vista la domenica, con la mia valigia fra i turisti e la funicolare presa d’assalto

Ti ho vista in questi due mesi attraverso un telegiornale

Ti ho vista deserta e sofferente

Ti ho vista oggi, dopo tanto tempo

Ti ho rivista con le braccia spalancate

ma è solo un arrivederci Bergamo

Ho preso tutto ma è come se lasciassi un qualcosa qui per sempre”