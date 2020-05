Bergamo, ruba una bici e la vende subito: scovato dalle telecamere

Nel fine settimana il personale della Squadra Volanti della Questura ha recuperato e in meno di due ore restituito al proprietario la bici che gli era stata rubata.

Il tutto è partito da una segnalazione di furto di una bicicletta in via XX Settembre. Da lì è iniziata l’attività finalizzata a rintracciare l’autore del furto.

In particolare attraverso la Sala Operativa sono state controllate le telecamere di sorveglianza cittadina. Dalla visione si è accertato che un uomo, poco prima, si era avvicinato al velocipede parcheggiato sulle rastrelliere e l’aveva asportato.

Le immagini, mostrare agli operatori in servizio sul territorio, hanno permesso di risalire, dopo pochi minuti, a un uomo italiano di 43 anni, che rintracciato in via Bono ha ammesso il furto affermando di aver già venduto la bicicletta.

Un’immediata attività investigativa ha permesso di risalire a un esercizio commerciale in via Borgo Palazzo dove il titolare dell’attività, cittadino italiano, ha ammesso di aver poco prima acquistato la bici per 25 euro, non sapendo che fosse oggetto di furto.

Il legittimo proprietario, arrivato in Questura, ritornava in possesso dell’oggetto, mentre i due cittadini italiani sono stati deferiti rispettivamente per furto e ricettazione.