Belotti, Lega: “Fondo per aiutare l’editoria, con attenzione ai giornali online locali”

“Tutela dell’informazione locale, a partire dalle testate giornalistiche online e contrasto alla pirateria dei contenuti sono punti imprescindibili per il sostegno e il rilancio dell’editoria”. La Lega ha presentato in Commissione cultura una proposta di Risoluzione volta a istituire un Fondo per il 2020 per la concessione di un contributo a fondo perduto a beneficio di imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, con un occhio di riguardo ai giornali online che hanno accompagnato e informato gli italiani durante la drammatica pandemia.

“La nostra attenzione all’informazione locale passa anche dalla richiesta di un contributo straordinario destinato a tutte le 137 TV locali, come da graduatoria 2019 senza lo sbarramento a 100 – dichiarano Daniele Belotti, capogruppo Lega in VII Commissione e Massimiliano Capitanio, deputato Lega in IX Commissione e Segretario della Vigilanza Rai -. È evidente che è giunto il momento di mettere in campo misure serie ed efficaci per evitare che il lavoro dei giornalisti venga saccheggiato dai pirati della rete, con danno economico alle imprese, perdita di posti di lavoro e conseguenze sulla qualità dell’informazione. Come prevede la proposta di legge della Lega, si intervenga modificando e ampliando gli strumenti in capo ad Agcom e sostenendo le emittenti radiofoniche, pesantemente segnate dal crollo delle entrate pubblicitarie”.