“The Hate U Give”: quando il cinema ci mostra la cruda realtà

Ciò che mi è sempre piaciuto del cinema è il fatto che anche dalla pellicola più scadente del mondo si potesse trovare una qualche tipo di morale da fare propria.

Sia esso un film adrenalinico con Jason Statham o un viaggio nei meandri onirici dell’esistenza umana in salsa “Kubrickiana” mi è stato infatti quasi sempre possibile trarne insegnamenti, andando ovviamente dai più banali per arrivare a pellicole che hanno cambiato la mia vita ed il mio modo di pensare.

Capita però anche che i film siano, oltre che moraleggianti, anche un mezzo per comprendere meglio la realtà che ci circonda e per darci speranza che qualcosa nel nostro mondo cambi. Magari definitivamente.

Ma andiamo con ordine.

Il 23 febbraio 2020 Ahmaud Arbery, giovane statunitense cittadino della Georgia, si stava tranquillamente allenando per le via della sua città, Brunswick, quando è stato aggredito e brutalmente assassinato da Gregory McMichael, ex poliziotto, e Travis McMichael, suo figlio.

La condanna però, al contrario di quanto si possa pensare, è arrivata solo nel mese di maggio visto che inizialmente gli investigatori avevano considerato, con evidentissima parzialità di giudizio, solo la strada dell’autodifesa, scagionando i due uomini bianchi. Viene però diffuso online un video in cui è chiaro come la realtà sia ben diversa: Gregory e Travis erano infatti sul loro pick-up già armati e pronti ad aggredire il ragazzo, attendendo solo che questi passasse davanti a loro.

Vista l’impossibilità di protestare per le strade causa Covid i social sono insorti e l’hashtag #justiceforAhmaud è diventato virale in poche ore, costringendo così la polizia a riaprire il caso e condannare i due assassini.

Nel 2020, a distanza di 51 anni dallo sbarco sulla Luna, è incredibile che si debba ancora assistere a situazioni grottesche di tale portata, e purtroppo il trend non sembra essere in calo visto come i politici più in vista del momento fomentino l’odio verso il diverso e “l’altro da noi”.

Tornando all’argomento iniziale il cinema, in quanto strumento di rappresentazione della realtà, è stato molto spesso al centro di questo tipo di dibattito grazie a registi come Spike Lee o Jordan Peele e film come American History X di Tony Kaye. Uomini e pellicole forti, capaci di mostrare la cruda realtà dei giorni nostri per com’è davvero, fatta di violenza, soprusi e xenofobia, anche se magari alcuni di noi si comportano come se così non fosse.

Particolarmente simile al fatto di cronaca di Ahmaud è però un altro film, più recente, “The Hate U Give” (“Il coraggio della verità” in italiano).

Questa è infatti la storia di Starr Carter, ragazza afroamericana residente nel quartiere immaginario di Garden Heights, che ahilei assiste all’assassinio del suo migliore amico d’infanzia, Khalil, per mano di un ufficiale di polizia caucasico. Di fronte alla pressione esercitata su di lei, la giovane cerca il coraggio per difendere la verità, pestando i piedi a chi non dovrebbe.

Se pensate di aver di fronte un capolavoro cinematografico non è così e probabilmente, ad essere sinceri, tra qualche anno un film del genere ce lo saremo già dimenticati, ma se è vero che un’opera non può mai prescindere dal periodo storico in cui essa si colloca, è chiaro allora come “The Hate U Give” sia un valido mezzo per calarci nella realtà del razzismo americano, ancora troppo radicato nella società ed in continua crescita.

Senza fare spoiler è però altresì importante sottolineare come la pellicola, benché dai toni tragici e a tinte scure, ci lasci con una speranza nel finale. Speranza che comunque non deve mai abbandonare la nostra società, perché solo con questa e con la collaborazione possiamo sperare di sconfiggere quella terribile malattia che è il razzismo, creando una società nuova basata sull’accettazione dell’altro e sul rispetto reciproco.

Battuta migliore: “Non è solamente per Khalil. È per le persone nere, la gente nera, quelli nel culo del mondo.”