Processo Ubi Banca, il Tribunale annuncia: rinvio delle udienze a settembre

Il calendario delle udienze del processo Ubi Banca era già stato stilato ma il Tribunale di Bergamo ha annunciato nella giornata di lunedì 11 maggio il rinvio a settembre delle udienze già programmate.

Questa scelta a seguito del decreto adottato dal Presidente del Tribunale di Bergamo, Cesare de Sapia, ed in linea con il Presidente del Collegio giudicante del processo Ubi, Stefano Storto, cui ogni decisione era, di fatto, rimessa, che ha optato per il rinvio a settembre.

Una decisione rispettosa della situazione generata dalla pandemia del Coronavirus a Bergamo. Si deve sottolineare che le udienze del processo Ubi comportano la partecipazione fisica di almeno una trentina di avvocati, oltre a diversi imputati in un aula, quella della Procura in Piazza Dante, dove gli spazi non consentirebbero adeguati margini di sicurezza fisica dei presenti.

Se l’attuale calendario delle udienze del processo Ubi venissero confermate, si riprenderebbero i lavori in aula il prossimo 8 settembre.