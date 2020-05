Ponte San Pietro piange Marco Ravasio: “Ha fatto della solidarietà una ragione di vita”

Quando se ne va una persona speciale rimane un vuoto incolmabile in tutte le persone che l’hanno conosciuta. E lascia un grave senso di perdita la morte di Marco Ravasio, instancabile volontario dell’associazione “Il Porto” e per anni messo comunale di Ponte San Pietro, dove si è contraddistinto per l’impegno nel volontariato, nel sociale e in ambito culturale.

Animato da una notevole carica umana, è sempre stato attivissimo, nonostante un grave handicap visivo: aveva una grande capacità relazionale che metteva a disposizione di chiunque avesse iniziative da organizzare.

Si è spento dopo essere stato colpito da una brutta malattia che lo aveva costretto a diversi interventi chirurgici e una serie quasi ininterrotta di chemio. Anche in questo periodo non si è mai risparmiato e a continuato a realizzare i suoi progetti con determinazione.

Suo fratello Bruno, sindacalista bergamasco, che ripercorre così la sua vita: ““Mio fratello Marco era un uomo buono e coraggioso, che ha fatto dei valori dell’accoglienza e della solidarietà la propria ragione di vita. Conosciutissimo a Ponte San Pietro, ha lavorato per tutta la sua vita in Comune, prima come messo comunale e poi come responsabile degli eventi culturali della Biblioteca. Attivissimo, nonostante un grave handicap visivo, e dotato di una forte carica umana, esprimeva una grande capacità relazionale che metteva a disposizione di chiunque avesse eventi da organizzare. Ma accanto al lavoro, nel quale aveva svolto per molti anni anche la funzione di delegato sindacale, Marco era anche un instancabile organizzatore di volontariato. All’inizio con la Cooperativa Famiglie Lavoratori e la creazione di Rete Resh con la quale raccoglieva risorse per finanziare una miriade di micro progetti in Africa e in America Latina, e successivamente con il Porto, associazione finalizzata all’accoglienza dei migranti. A questa attività Marco si era dedicato fin dai primissimi flussi immigratori. Anche i suoi numerosi viaggi in passato, in Africa, in Bolivia, in Giordania , e in tanti altri paesi erano pensati in funzione della reciproca conoscenza con culture diverse. E proprio in occasione di un viaggio in Senegal Marco ha conosciuto Anna con la quale si sono sposati, continuando insieme l’attività di volontariato. Sono di quel periodo le “Marce della Pace” Ponte S. Pietro – Sotto il Monte, alla prima delle quali Marco era orgoglioso di aver invitato don Fausto Resmini per il discorso conclusivo. Marco e Anna hanno adottatto due ragazzi: Silvio dalla Romania e Daniel dal Brasile”.

Due anni fa è arrivata una brutta notizia ma Marco non si è perso d’animo. Bruno racconta: “Marco era andato in pensione a settembre del 2018 ma proprio nei giorni in cui terminava il lavoro era stato colpito da un tumore in bocca e ai linfonodi del collo che lo aveva costretto a diversi interventi chirurgici e una serie quasi ininterrotta di chemioterapie. Da alcuni mesi, tuttavia, aveva iniziato una cura con un farmaco immunoterapico che aveva prodotto notevoli miglioramenti. Marco aveva affrontato questo periodo con il suo solito spirito positivo, senza mai lamentarsi e anzi sollevando il morale ai suoi congiunti e familiari preoccupati per la sua salute. Non solo, aveva continuato la sua vulcanica attività di volontariato, proponendo idee, progetti e iniziative. Proprio ieri mattina si era sottoposto a una Tac che aveva dato un esito favorevole. Nel pomeriggio una improvvisa crisi respiratoria e Marco non c’era più, lasciando un grande vuoto dietro di sé”.

Infine, Bruno gli rivolge un affettuoso saluto: “Ciao Marco, ti abbiamo voluto tutti molto bene e tu ne hai voluto di più a noi”.

Nel dare la triste notizia della sua morte, l’associazione Il Porto scrive: “Ieri pomeriggio ci ha lasciati Marco Ravasio una delle colonne portanti della nostra associazione, l’essenza e il cuore del Porto. Gli veniva così naturale essere sempre in prima linea per i diritti degli ultimi.. tutti noi abbiamo imparato molto da lui.. ci mancherà la sua forza, la sua bontà d’animo, la sua sensibilità, la sua capacità di accogliere e di farti sentire in famiglia, il suo grande cuore, il suo esempio, il suo sorriso, la sua dignità di fronte alla malattia, il coraggio, ci mancherà Marco, il Ravasio e la sua capacità di emozionarsi, di lottare, di sdrammatizzare, il suo modo di scherzare, la sua voglia di vivere.. è stato facile volergli bene e al Porto mancherà immensamente. Cercheremo di fare tesoro di tutto quello che ci ha insegnato.. speriamo di essere all’altezza, non sarà facile senza di lui, ma ci proveremo. Grazie Marco. Riposa in pace caro amico”.

Carmen Pellegrinelli, regista e drammaturga e formatrice della compagnia Luna e Gnac Teatro, lo ringrazia scrivendo:

“Grazie Marco Ravasio.

per la tua allegria

per la tua forza

per il saperti sempre fare paladino dei più deboli

per la tua intelligenza lucida

per il tuo saper mantenere il punto anche quando avevi gli altri contro

per il tuo lavoro instancabile con i migranti

per la tua dolcezza

per aver voluto portare Affoga a Ponte San Pietro

per essere stato davvero di sinistra

per avere sempre un posto a tavola per tutti

per aver voluto subito conoscere la mia compagna

per le camilline che mi facevi trovare a colazione

per la tua ironia

per la capacità di rendere concrete le parole

per la fotografia della tua cucina lucidata dopo aver visto il mio video della sciura

per avermi fatto conoscere Anna e i tuoi figli

per la tua simpatia

per aver tenuto nel tuo garage il mio motorino dopo l’incidente per anni

per esserti preso cura del Giacomo

per il tuo avermi fatto da mamma

per il tuo essere genitore

il tuo essere amico

e perché da piccola mi dicevi sempre ‘n’è Carmen che da grande mi sposi?’

Mi mancherai Marco”.