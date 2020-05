Mia Martini, Mission Impossible – Fallout o Le Iene? La tv del 12 maggio

Per la prima serata in tv, martedì 12 maggio RaiUno alle 21.25 trasmetterà il film “Io sono Mia”, con Serena Rossi.

A Sanremo, nel 1989, un’esile figura femminile percorre i corridoi che portano al palco del teatro Ariston. È Mia Martini al suo rientro sulle scene dopo anni di abbandono: “Sai la gente è strana prima si odia poi si ama” è la prima strofa della sua nuova canzone, della sua nuova vita. Mimì, in una serrata intervista con Sandra, una giornalista che in realtà a Sanremo vorrebbe incontrare Ray Charles e che considera Mia Martini solo un ripiego, ripercorre la sua vita: gli inizi difficili da bohémienne; il rapporto complesso col padre che, pur amandola, la ostacola fino a farle male; una storia d’amore contrastata che la travolge segnando il suo destino sentimentale; il marchio infamante che le si attacca addosso come la peste condizionando la sua carriera con alti e bassi vertiginosi; il buio, fino alla nuova dimensione di vita più pacificata.

Canale5 alle 21.30 proporrà il film “Mission Impossible – Fallout”, con Tom Cruise. Ethan Hunt (Tom Cruise) e il suo team IMF (Alec Baldwin, Simon Pegg, Ving Rhames) insieme ad alcuni alleati molto familiari (Rebecca Ferguson e Michelle Monaghan) sono impegnati in una corsa contro il tempo dopo una missione fallita.

Su Italia1 alle 21.25 l’appuntamento è con “Le Iene show”.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 andrà in onda una nuova puntata di “#cartabianca” condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.25 “Fuori dal coro” condotto da Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 “diMartedì”, condotto da Giovanni Floris.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “A Napoli non piove mai”; su Rai4 alle 21.20 “Lo chiamavano Jeeg Robot”; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Adorabile nemica”; su La5 alle 21.05 “Come tu mi vuoi”; su Iris alle 21 “L’ultimo colpo in canna”; e su Italia2 alle 21.15 “Jupiter – Il destino dell’universo”.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto “The Eichmann Show”. L’11 aprile del 1961 a Gerusalemme inizia il processo al criminale nazista Adolf Eichmann, che si conclude con la sua condanna a morte per impiccagione. Fra i testimoni ci sono i sopravvissuti alla Shoah. Per la prima volta una troupe cinematografica riprenderà un processo di tale portata per mostrarlo a tutto il mondo.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Drop Dead Diva”; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica della fiction “Il peccato e la vergogna”; e su Real Time alle 21.20 il docu-reality “Primo appuntamento”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.