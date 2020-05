La fase 2 s’illumina: grazie al progetto #molamia! il tricolore brilla sulla Briantea

Da oltre 15 giorni appare in tutto il suo orgoglio il tricolore, sulla facciata dell’hotel Life Source in costruzione, sulla strada statale Briantea nei pressi dell’ospedale Papa Giovanni XXIII. 24 proiettori, installati dall’azienda SG Lighting, illuminano senza sosta il messaggio “Bergamo #molamia!” dedicato a tutta la comunità bergamasca incitandola a non arrendersi, soprattutto adesso con l’inizio della Fase 2.

È nata infatti con questo spirito la campagna #molamia: attivare una raccolta fondi tramite la vendita di magliette con il motto dell’iniziativa acquistabili sul sito www.molamia.it per supportare i bergamaschi. Un messaggio forte di incoraggiamento diretto a tutti i cittadini che in questo momento di crisi non hanno mai smesso di sostenere il proprio territorio.

Grazie al supporto e alla generosità delle persone il progetto #molamia ha potuto donare respiratori e oltre 10.000 dispositivi di protezioni individuale all’Ospedale Papa Giovanni XXIII e ai medici di base di Bergamo. Mascherine chirurgiche, tute, camici e visiere protettive sono state distribuite al personale medico che da oltre 2 mesi combatte in prima linea contro la pandemia di Covid-19.

#molamia è un’iniziativa di Life Source ideata con il supporto di Cospe Costruzioni, NT Next – Evolving Communication, SG Lighting, LP grafica, 2M serigrafia e MediaPC.

Per maggiori informazioni e aderire alla raccolta fondi visitare il sito www.molamia.it