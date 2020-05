Giovedì i funerali di Andrea Rinaldi: il Legnano ritira la sua maglia numero 8

Nessuno a Legnano giocherà più con la maglia numero 8 che è stata di Andrea Rinaldi: è questa la decisione presa dalla società lilla in seguito alla morte del 19enne originario di Cermenate, scomparso lunedì 11 maggio dopo tre giorni di battaglia contro un aneurisma cerebrale che l’aveva colpito venerdì durante un allenamento in casa.

La maglia, ritirata, sarà consegnata alla sua famiglia che nelle scorse ore ha deciso di comporre la salma del giovane con un passato nella Primavera dell’Atalanta con la tuta della sua ultima squadra.

I funerali si svolgeranno giovedì alle 15.30 al campo sportivo di Cermenate, in provincia di Como: le autorità comunali, che hanno proclamato lutto cittadino, hanno concesso lo svolgimento delle esequie all’interno della struttura, permettendo la partecipazione senza la limitazione numerica imposta per le cerimonie in chiesa ma sempre nel pieno rispetto delle norma anti contagio.

La camera ardente, allestita nella palestra poco distante dal campo sportivo, rimarrà aperta tutta la giornata di mercoledì e giovedì mattina.