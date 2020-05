Giornata internazionale dell’infermiere: i racconti di Humanitas Gavazzeni e Castelli

“Una vita spesa per aiutare gli altri è una vita vissuta il doppio”, racconta un infermiere nel video con cui Humanitas Gavazzeni e Castelli celebrano la Giornata internazionale dell’Infermiere. Tante testimonianze cariche di emozione che arrivano in un anno speciale: il 12 maggio 2020, infatti, ricorre il bicentenario dalla nascita di Florence Nightingale, la fondatrice delle Scienze infermieristiche moderne.

Per questo motivo l’Oms, il Consiglio internazionale degli infermieri ICN, Nursing Now, la Confederazione internazionale delle ostetriche e il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione hanno deciso di celebrare il lavoro di infermieri e ostetriche per tutto il 2020.

Tra forte vocazione all’assistenza e spinta al miglioramento, gli infermieri si confermano punto di riferimento imprescindibile in ogni situazione ospedaliera. Non solo, infatti, sono a fianco dei pazienti e dei loro famigliari portando aiuto lì dove nessun altro può arrivare, ma condividono con i medici le sfide della vita in reparto, in ambulatorio e nel campo della ricerca scientifica.

#gliinfermierinonsifermano è l’hashtag che accompagna il video sui profili Facebook e Linkedin di Humanitas Gavazzeni e Castelli. Parole che, mai come oggi, sono di forte attualità.

La spinta a dare il massimo ha coinvolto tutti: a Bergamo, anche i futuri infermieri iscritti al corso di laurea di Humanitas University non si sono mai fermati, con lezioni online e raccolte fondi per supportare i colleghi in ospedale, in attesa di tornare in aula e affrontare con ancora più consapevolezza il nuovo anno accademico (info: https://www.hunimed.eu/it/course/infermieristica/).

