Easytech lancia l’app cloud di Hoc per gestire i protocolli sanitari in azienda

Hoc Srl con uno dei suoi prodotti Hoc Sicurezza Sanitaria ha l’obiettivo di aiutare, le aziende, le associazioni e le scuole a prendere visione, tenere traccia, e rendicontare il rispetto dei protocolli di sicurezza sanitaria. È indispensabile oggi avere chiarezza su quali adempimenti dover rispettare ma ancor di più poter dimostrare di rispettarli costantemente. Questo sia a garanzia del personale coinvolto ma anche a tutela di eventuali verifiche o controlli. È molto importante poter ripartire, riprendere, riaprire, ma è altresì fondamentale dimostrare di applicare i protocolli e quindi tutelarsi per non fermarsi nuovamente. Attraverso questo tool in cloud è possibile verificare gli adempimenti, documentarli e mapparli. Inoltre in maniera proattiva posso prendere visione e ricevere notifiche su determinate scadenze, come per esempio cicli di sanificazione e pulizie degli ambienti. Non sostituisce il ruolo del datore di lavoro e dei responsabili della sicurezza, ma è uno strumento a loro vantaggio che li valorizza e da la possibilità di certificare i loro sforzi, a loro tutela e a quanti usufruiscono dei loro prodotti e servizi.

Hoc Srl, è una startup che raccoglie 20 anni di esperienza nel settore. Grazie alle competenze maturate e alle sinergie intraprese le permettono di realizzare strumenti semplici, economici e funzionali a vantaggio del business delle imprese.

Alessandro Arioldi, CEO di Easytech Srl azienda informatica bergamasca, crede in questo progetto e supporta Hoc Srl per diffondere la soluzione: “Aziende, associazioni e professionisti stanno attraversando un periodo di difficoltà e si confrontano giorno dopo giorno con nuove misure e procedure da implementare in tempi rapidissimi, spesso senza avere il tempo di analizzare quelle più consone. Avere a disposizione soluzioni efficaci come questa, che semplificano la gestione quotidiana nel rispetto dei nuovi protocolli è fondamentale e vogliamo impegnarci per diffondere il più possibile questo tipo di strumenti tecnologici’’.

Che cos’è Hoc Sicurezza Sanitaria?

“È un tools, uno strumento, in cloud che dà l’opportunità a tutte le imprese, alle associazioni e anche alle scuole di poter prendere visione e mappare in modo semplice e veloce gli adempimenti previsti dai protocolli sanitari. Tutti abbiamo voglia e necessità di ripartire, di ritornare alla normalità, ma sappiamo che è necessario il rispetto di diversi protocolli, che a volte non sono di immediata intuizione e comunque sempre in costante mutamento. È per questo motivo che diventa fondamentale a nostro avviso, avere una piattaforma semplice ed efficace che costantemente ci aggiorna in merito le varie disposizioni e soprattutto da la possibilità agli utilizzatori di tenere traccia e quindi poter dimostrare le attività che costantemente mettono in campo per il rispetto dei protocolli”.





Quindi Hoc Sicurezza Sanitari può sostituire il ruolo del datore di lavoro e del responsabile della sicurezza?

“Assolutamente no. Rimangono 2 ruoli fondamentali ed indispensabili per le imprese. Questo applicativo/strumento li supporta e li agevola e da loro la possibilità di certificare il loro operato ed i loro sforzi. Ricordiamoci che certificare tutte le attività che si svolgono nel tempo per il rispetto dei protocolli diventerà fondamentale, sia nei confronti di dipendenti, clienti, fornitori, ma anche e soprattutto nel caso di visite ispettive. Questo strumento dà la possibilità di dimostrare come ho agito nel tempo. Per questo motivo il servizio offerto non è esclusivo per questo particolare periodo ma è un costante accompagnamento delle società in materia di sicurezza sanitaria”.

Perché Easytech crede in questo prodotto e in Hoc Srl?

“Easytech da sempre è attenta al mondo delle startup e alle opportunità di valore. Crediamo molto in questa startup, che raccoglie comunque 20 anni di esperienze ed un bagaglio di competenze non indifferente. Lavora in maniera sinergica con società del valore di Mentor & Faber e Valeo, tutte realtà che conosciamo molto bene – anche del nostro territorio – e con le quali anche noi collaboriamo. Easytech sposa pienamente questo progetto e questa collaborazione in quanto per noi continua ad essere fondamentale poter proporre e sostenere il nostro territorio e le sue imprese, associazioni – e scuole – con proposte ad alto valore”.