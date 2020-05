Dalla Onlus “Fiamme Gialle di Ieri” 20mila euro per l’ospedale di Bergamo

Un assegno da ventimila euro è stato consegnato all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, a cura della Onlus “Fiamme Gialle di Ieri.it”.

La somma è stata destinata all’acquisto di ventilatori polmonari e di altro materiale sanitario di estremo bisogno, conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

La citata Onlus è un organismo direttamente collegato alla Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, la cui sede è a Roma ed è presieduta dal Generale di Corpo d’Armata Umberto Fava.

La preziosa donazione rientra in una più ampia iniziativa benefica del valore complessivo di sessanta mila euro, che ha interessato le strutture ospedaliere delle città maggiormente colpite dal contagio pandemico in atto e cioè, oltre a Bergamo, anche Brescia, Cremona e Piacenza.

Martedì 12 maggio la formale consegna del contributo, nella sala Spaiani dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII, alla presenza del Direttore Generale Maria Beatrice Stasi, del Direttore Amministrativo Monica Anna Fumagalli, del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Mario Salerno, del Presidente della Sezione Provinciale ANFI di Bergamo Paolo Cianciotta e del Consigliere Nazionale ANFI per la Lombardia Urbano Saba.

La dottoressa Stasi ha voluto ringraziare i convenuti, sottolineando la generosità e l’impegno messo in campo per la lodevole iniziativa, realizzata grazie alla sinergia tra la Guardia di Finanza, l’Associazione Nazionale dei Finanzieri d’Italia e la Onlus “Fiamme Gialle di Ieri.it”, tutti in piena condivisione del motto “Viribus Unitis”.