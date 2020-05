Coronavirus, a Bergamo 133 casi in più: dalla Regione via libera ai test sierologici

Sono 12.294 i casi di Coronavirus in provincia di Bergamo: 133 in più nelle ultime ventiquattro ore (oltre il doppio rispetto a lunedì, quando i casi totali erano stati 50). “Ma il dato non deve allarmare – spiega Ats Bergamo -. Per la prima volta abbiamo effettuato tamponi sia sabato sia domenica, in totale nel weekend sono state ‘tamponate’ un migliaio di persone – illustra il direttore generale Massimo Giupponi -. Questo ha determinato un sensibile aumento dei positivi proporzionalmente in linea con domenica e lunedì, quando la nostra provincia aveva fatto segnare incrementi più contenuti: rispettivamente più 24 e più 50 positivi”.

Il dato di Bergamo risulta in linea con quello dell’intero territorio regionale (+614 positivi oggi e + 364 ieri) e con quello di alcune province che presentano un andamento analogo, come Brescia (+128 positivi oggi, mentre ieri erano +70) e Varese (+14 positivi ieri e +45 oggi). “Come ha evidenziato nel corso della conferenza – conclude Ats – l’attività di esecuzione dei tamponi è stata particolarmente importante con oltre 20.000 tamponi”, a fronte dei 7.500 di ieri.

Via libera ai test

L’assessore al Welfare Giulio Gallera ha ufficializzato l’attesa delibera con le linee guida sui test sierologici che potranno essere eseguiti in Lombardia, compresi quelli rapidi e a pagamento.

Gli esami sierologici per anticorpi Sars-Cov-2 potranno essere erogati dai laboratori pubblici e privati specializzati in microbiologia e virologia o con sezioni specializzate in microbiologia e virologia. Nel caso in cui lo screening si voglia effettuare ad esempio sull’ambiente di lavoro, va data comunicazione all’Ats e i costi non saranno a carico del Servizio sanitario regionale.

Le aziende potranno chiedere i test anche a laboratori esterni alla rete lombarda, purché riconosciuti dal Ministero della Salute. I laboratori accreditati ed autorizzati inseriti nella rete lombarda per Covid 19, invece, dovranno processare in via prioritaria i test secondo le indicazioni regionali e per quantitativi non inferiori a quelli che verranno definiti con un’apposita delibera.

Durante la conferenza Gallera ha anche parlato di costi. Avranno una tariffa di 62 euro i test sierologici per i privati. “Chi li propone – ha spiegato Gallera – deve occuparsi di tutto, acquisire i test, trovare il laboratorio, spiegare che sono volontari” e che se si risulta positivi “bisogna mettersi in isolamento 14 giorni”. Insomma i test “non devono gravare sulla sanità pubblica”.

I contagi ieri e oggi

– i casi positivi sono: 82.904 (+614) * a cui vanno aggiunti 419 casi comunicati oggi ma risalenti al periodo antecedente la data del 5 maggio

ieri: 81.871 (+364)

l’altro ieri: 81.507 (+282)

– i decessi: 15.116 (+62)

ieri: 15.054 (+68)

l’altro ieri: 14.986 (+62)

– in terapia intensiva: 322 (-19)

ieri: 341 (-7)

l’altro ieri: 348 (+18)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 5.222 (-175)

ieri: 5.397 (-31)

l’altro ieri: 5.428 (-107)

– i tamponi effettuati: 513.244 (+20.602)

ieri: 492.642 (+7.508)

l’altro ieri: 485.134 (+7.369)

I casi per provincia

BG: 12.294 (+133) * a cui vanno aggiunti 370 casi comunicati oggi ma risalenti al periodo antecedente la data del 5 maggio

ieri: 11.791 (+50)

l’altro ieri: 11.741 (+24)

BS: 13.748 (+128)

ieri: 13.620 (+70)

l’altro ieri: 13.550 (+44)

CO: 3.546 (+42)

ieri: 3.504 (+8)

l’altro ieri: 3.496 (+16)

CR: 6.255 (+5)

ieri: 6.250 (+2)

l’altro ieri: 6.248 (+6)

LC: 2.561 (+25)

ieri: 2.536 (+50)

l’altro ieri: 2.486 (+4)

LO: 3.293 (+16)

ieri: 3.277 (+6)

l’altro ieri: 3.271 (+7)

MB: 5.112 (+38)

ieri: 5.074 (+19)

l’altro ieri: 5.055 (+9)

MI: 21.626 (+136) di cui 9.122 (+51) a Milano citta’

ieri: 21.490 (+114) di cui 9.071 (+52) a Milano citta’

l’altro ieri: 21.376 (+104) di cui 9.019 (+54) a Milano citta’

MN: 3.255 (+4)

ieri: 3.251 (0)

l’altro ieri: 3.251 (+1)

PV: 4.820 (+19)

ieri: 4.801 (+24)

l’altro ieri: 4.777 (+35)

SO: 1.317 (+29)

ieri: 1.288 (+1)

l’altro ieri: 1.287 (+7)

VA: 3.273 (+45) * a cui vanno aggiunti 32 casi comunicati oggi

ma risalenti al periodo antecedente la data del 5 maggio

ieri: 3.196 (+14)

l’altro ieri: 3.182 (+18)

a cui in generale vanno aggiunti ulteriori 17 casi comunicati oggi e ancora non attribuiti alle singole province, ma risalenti al periodo antecedente la data del 5 maggio. Altri 1.804 in corso di verifica.