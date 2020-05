Calcio, si sveglia e trova tre daini fuori di casa: “Uno spettacolo mai visto”

La natura che si riappropria dei suoi spazi e arriva a invadere anche quelli occupati dagli uomini. È una delle poche note liete di questa pandemia. Con le persone costrette in casa, sono stati diversi gli avvistamenti di animali selvatici in zone inconsuete segnalati in queste settimane in Italia.

Anche Veronica Salvioni, avvocato di Calcio, martedì mattina all’alba ha avuto una piacevole sorpresa: tre daini fuori di casa sua, la cascina Castel Cicala lungo la strada che porta a Pumenengo, nella zona del Parco Oglio Nord.

La donna, dopo aver immortalato con uno scatto l’insolita scena, ha cercato di capire di chi fossero: “Erano stupendi e soprattutto non erano affatto spaventati – racconta – . Anche il mio cagnolino li osservava stupito. Probabilmente per entrare hanno scavalcato con un balzo la recinzione che delimita la mia proprietà.

Ho chiamato una fattoria didattica che si trova qui vicino e ho chiesto se erano scappati di lì, ma mi han detto di no. Poi ho pubblicato un post su Facebook.

Dopo un’ora ci siamo affacciati di nuovo e non c’erano più. Forse sono tornati nei boschi del Parco Oglio Nord. Mai visto in tanti anni che abitiamo lì uno spettacolo simile”.