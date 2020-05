Nell’auto 15 dosi di cocaina, a casa 11mila euro: arrestato spacciatore

Irregolare sul territorio, da tempo aveva scelto Brembate come piazza di spaccio. H.H., 38 anni, pluripregiudicato di origini marocchine, è finito in manette dopo essere stato fermato dai carabinieri in via Tiepolo alla guida di una Fiat Bravo.

I militari lo hanno trovato in possesso di 15 dosi di cocaina occultate all’interno del selettore delle marce, mentre la successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire 11.285,00 euro che gli investigatori ritengono essere il provento dell’attività di spaccio e posti sotto sequestro unitamente allo stupefacente e alla vettura su cui viaggiava, sulla quale sono in corso accertamenti.

L’arrestato è stato poi tradotto presso le camere di sicurezza del Comando Compagnia di Treviglio dove resterà in attesa della celebrazione del processo con rito direttissimo che avverrà in videoconferenza con l’Autorità Giudiziaria nella mattinata odierna.