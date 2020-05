La psicoterapia in età evolutiva: come funziona e a cosa serve

Il percorso di psicoterapia si rivolge a bambini, adolescenti o genitori che vivono un disagio emotivo o un periodo di particolare difficoltà, a cui sembra di non trovare soluzione.

Gli incontri hanno solitamente cadenza settimanale e vengono strutturati in modo diverso in base all’età del paziente e alla modalità della terapia. E’ possibile effettuare questi incontri in presenza oppure online.

Con i bambini viene spesso utilizzato il gioco simbolico o il disegno come modalità di accesso al suo mondo interiore, in quanto consente di poter esprimere in modo indiretto il proprio vissuto. Se il percorso viene effettuato a distanza si possono utilizzare i giochi di cui dispone il bambino nella sua stanza per creare delle storie insieme in modo da farsi portare nel suo mondo interno. Con gli adolescenti e gli adulti il metodo principale è il dialogo, attraverso cui si “viaggia” nel mondo emotivo e relazionale del paziente, cercando di creare collegamenti tra i pensieri e il comportamento.

I problemi per cui è consigliabile chiedere un supporto psicologico sono:

– comportamenti di iperattività, ansia, oppositività nei confronti dei genitori o di altre figure con un ruolo educativo;

– disturbi del sonno o dell’alimentazione;

– difficoltà eccessive a separarsi dai genitori;

– sintomi regressivi (il bambino assume atteggiamenti o manifesta comportamenti di quando era più piccolo).

La psicoterapia è inoltre utile per riuscire ad affrontare e superare diversi tipi di disagi, paure, fobie, timidezza estrema e chiusura relazionale, oltre che traumi e lutti.

Il punto di partenza è la comprensione delle esigenze emotive del bambino che risulta un elemento determinante per il terapeuta per poter rispettare le sue necessità, facilitando un atteggiamento e un comportamento più sereni. La psicoterapia quindi rispetta e valorizza le caratteristiche emotive e cognitive del bambino, consentendogli di sviluppare quelle capacità che sono state ostacolate da blocchi emotivi, traumi o esperienze negative.I bambini spesso dimostrano infatti il proprio disagio emotivo attraverso vari sintomi, quando non sono in grado di descrivere con le parole ciò che provano, e questi sono il punto di partenza del percorso.

Il percorso psicologico proposto presso il Centro per l’Età Evolutiva consiste in:

– un primo colloquio con i genitori, finalizzato ad identificare il motivo della richiesta;

– una decina di incontri con il bambino o l’adolescente (se il terapeuta lo ritiene necessario all’interno di questo ciclo di sedute possono essere effettuati anche incontri con i genitori o sedute familiari);

– un incontro di restituzione con i genitori, per valutare il percorso effettuato.

Se avete dei dubbi sul benessere di vostro figlio è consigliabile chiedere un primo colloquio di consulenza come genitori. Sulla base delle informazioni raccolte il professionista vi saprà consigliare il percorso più adatto per voi e vostro figlio.

Dott.ssa Alice Giangiacomo– psicologa e psicoterapeuta

alice.giangiacomo@centroetaevolutiva.it