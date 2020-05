Intossicato dalla caldaia malfunzionante, 61enne finisce in camera iperbarica

Nella giornata di domenica 10 maggio 2020 in Habilita Istituto di Neuroriabilitazione ad Alta Complessità di Zingonia è stato effettuato un trattamento di ossigeno terapia in regime di emergenza per un paziente vittima di intossicazione da monossido di carbonio.

Si tratta di C. L nato il 13 febbraio 1959. L’ incidente è avvenuto a Casirate, in via Donati. La causa dell’intossicazione pare sia da attribuire al cattivo funzionamento di una caldaia utilizzata per la pastorizzazione del latte.

Il paziente è stato quindi inviato all’ospedale di Zingonia. L’arrivo dell’uomo in camera iperbarica in Habilita è avvenuto alle 22.25.

L’inizio del trattamento è avvenuto alle 22.35 ed è terminato alle 00.06. Una volta concluso il trattamento il paziente è stato riportato in ambulanza in ospedale.