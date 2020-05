Implosione Forza Nuova: anche i bergamaschi lasciano Roberto Fiore

Forza Nuova implode, anche a Bergamo. È notizia delle ultime ore l’addio degli esponenti bergamaschi Marcello Serughetti (segretario provinciale e consigliere comunale a Bagnatica) e Oscar Rizzini (vice coordinatore regionale e consigliere comunale a Fornovo) al movimento di Roberto Fiore.

Negli ultimi giorni un numero crescente di militanti, decine di sezioni, interi gruppi regionali hanno comunicato di aver deciso di abbandonare il movimento. Nella Bergamasca hanno salutato Fn anche i consiglieri comunali di Bagnatica Rinaldo Barbetta, Milo Radavelli e Virginia Verga.

“Sono venuti meno i presupposti per continuare la lotta inquadrati nella struttura guidata da Roberto Fiore”, si legge in una nota condivisa e diffusa da tutti gli ex forzanovisti che punta il dito verso la leadership. “Abbiamo preso questa dolorosa decisione – prosegue infatti il testo – nel momento in cui le scelte del segretario nazionale e di alcuni alti dirigenti, nei fatti, non possono più considerarsi coerenti con i valori fondanti di Fn”.

Per il momento gli “scissionisti” hanno lanciato una nuova sigla, la Rete delle comunità forzanoviste, alla quale anche i bergamaschi hanno aderito.

Roberto Fiore, leader di Forza Nuova

“Scelta difficile e dolorosa – scrivono gli ex militanti nella nota -, ma necessaria in quanto riteniamo che la dirigenza nazionale del partito non rispecchi più gli obiettivi e i valori per i quali era stata fondata Forza Nuova. Il nostro lavoro continuerà, come sempre, a stretto contatto con il territorio e la scelta fatta garantisce continuità con il percorso politico intrapreso legato all’impegno per una Ricostruzione Nazionale”.

Secondo alcune indiscrezioni, gli ultimi elementi di divisione tra i militanti derivano da quanto emerso dalle inchieste giornalistiche sui molti soldi che circolano dentro e intorno a Fn. Da quella di Report sull’uso dei fondi da parte dei vertici romani e nazionali del movimento a quella dell’Espresso che ha ricostruito la rete economica messa in piedi fuori dai confini nazionali da Fiore e per la quale quest’ultimo aveva querelato il settimanale per diffamazione. Senza fortuna, però, perché la querela era stata archiviata.