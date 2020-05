Il cantante Federico Martello omaggia la Russia per gli aiuti a Bergamo

Federico Martello, il cantante palermitano che vive a Verdello, non si è perso d’animo nonostante gli spettacoli ed eventi cancellati a causa dell’emergenza Coronavirus nel mondo. Anzi ha approfittato del maggiore tempo libero per dedicarsi allo studio di nuove canzoni, anche in russo, e tra di esse la canzone “Temnaya Noch” (letteralmente, Notte Buia), una canzone sovietica scritta nel 1943, simbolo degli anni della Seconda Guerra Mondiale.

In occasione della Festa della Vittoria che si celebra il 9 Maggio, Federico tramite questa canzone ha voluto così rendere omaggio alla Russia e al suo popolo per l’aiuto e la vicinanza che hanno dimostrato in questi mesi a Bergamo e all’Italia, anche tramite l’invio di materiale sanitario e medici, sia per il sostegno personale dopo la sua partecipazione allo show di Russia1 “Nu-Ka Vse Vmeste”, e stringersi a loro in un abbraccio virtuale per le difficoltà che ora anche la Russia sta incontrando a causa del virus. Un testo quantomai attuale, sull’importanza di potercela fare, dell’essere uniti, della forza e dell’amore.

Federico, unico al mondo ad avere partecipato allo stesso format di All Together Now, prima in Italia e poi, due mesi dopo, in Russia, ha conquistato la finale in entrambi i programmi. Russia1, la rete che ha trasmesso il format, ha deciso così di trasmettere e di diffondere il video tramite i propri social networks, OK, VKontact, Facebook, Twitter, Instagram, raggiungendo centinaia di migliaia di followers, a conferma del grande apprezzamento e stima che il popolo russo manifesta a Federico, già da diversi anni.

Diverse le interviste che Federico continua a rilasciare per le televisioni russe, la prossima corredata dal video della canzone sarà trasmessa sempre da Russia 1 nella Repubblica di Buriazia, intervistato dalla giornalista Bairma Radnaeva nel giorno della Festa della Vittoria, che quest’anno non vedrà la tradizionale parata del 9 Maggio a causa delle restrizioni imposte dal diffondersi del virus.

Nel cantiere musicale di Federico, fervono molte iniziative e collaborazioni artistiche in Italia, Russia, Buriazia e Svezia. Presto uscirà anche un suo contributo per una pubblicazione inglese dal titolo “Disabled People – The Voice of Many”; Federico è anche membro del Disability Art International del prestigioso British Council, nell’ambito di un progetto dell’Unione Europea per la promozione di artisti con disabilità, che lo pongono tra gli artisti con disabilità più quotati del mondo.