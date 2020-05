Donati i mobili della Technix: a scuola e parrocchia del paese e a una onlus

Sono bastati pochissimi giorni per destinare gli arredi in eccesso ad alcune realtà bisognose del territorio: l’appello lanciato martedì 5 maggio dalla Technix, azienda di Grassobbio specializzata nella realizzazione di unità mobili per la radiografia e per la fluoroscopia, è arrivato dritto al punto.

Il presidente della società e della Piccola Industria di Confindustria Bergamo Aniello Aliberti aveva spiegato come, in una fase di riorganizzazione interna, ci fossero scrivanie, tavoli e tanti moduli di armadi da una ventina di metri in ottime condizioni che non erano più nei piani aziendali ma che avrebbero potuto fare molto comodo a molti altri.

Un’offerta accolta in particolare “a chilometro zero” dalla parrocchia e dalla scuola dell’infanzia di Grassobbio.

Ma parte degli arredi andrà anche alla Fondazione Conti Calepio, organizzazione no profit che tra i suoi scopi prevede la promozione e la realizzazione di iniziative nell’ambito dell’area dei minori, dell’età evolutiva e del disadattamento; l’area delle vecchie e nuove povertà e l’area dell’handicap fisico, psichico e sensoriale.