Bevi una Blanche e aiuti il canile di Seriate: l’iniziativa di Birra Orobia

Bevi una Blanche di Birra Orobia e aiuti il Rifugio del cane di Seriate. È iniziata sabato 9 maggio l’iniziativa del birrificio di Gorle, che ha voluto pensare agli amici a quattro zampe che, come spiegato nel video pubblicato dal canile su Facebook, scodinzolano anche se ci vedono con la mascherina.

Chiunque acquisterà una birra Blanche donerà, contemporaneamente, una somma alla struttura di Seriate che da anni ospita stabilmente circa 200 cani, occupandosi delle loro cure e delle loro adozioni.

Amici ATTENZIONE ATTENZIONE, Il birrificio Orobia ha avuto una splendida idea <3 Ha pensato di donarci una parte del…

La Blanche è una birra non filtrata e non pastorizzata, da conservare tra i 4° e i 6°, prodotta da Birra Orobia: le prenotazioni sono attive via Whatsapp al numero 342 1377193.