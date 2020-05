Atalanta e Legnano in lutto, Andrea Rinaldi non ce l’ha fatta: morto a 19 anni

Andrea Rinaldi non ce l’ha fatta: il giovane calciatore, vent’anni da compiere a giugno, è stato dichiarato morto lunedì mattina all’ospedale di Varese.

L’ex centrocampista della Primavera dell’Atalanta aveva accusato un malore nella propria casa di Cermenate venerdì 8 maggio, durante una sessione di allenamento: un aneurisma cerebrale che aveva fatto apparire subito gravissime le sue condizioni.

Dall’estate 2019, dopo le esperienza con Imolese e Mezzolara, era passato al Legnano, in Serie D, formazione con la quale ha collezionato 25 presenze e una rete.

“Andrea arrivava agli allenamenti e come prima cosa veniva a salutarmi – ricorda il presidente del Legnano Giovanni Munafò sul sito ufficiale della società – Questo è un ricordo che porterò nel cuore. Un ragazzo straordinario, un esempio per tutti. A nome della società esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia; siamo sicuri che Andrea da lassù potrà essere il solito guerriero di sempre, che lottava in mezzo al campo per dare una gioia ai tifosi del Legnano”.